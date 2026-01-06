‘LG 월드 프리미어’서 당사 목표 제시 탁월한 제품·공감지능·연결된 생태계 강조 “행동하는 AI 시대 이끌 준비돼”

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] “‘제로 레이버 홈(Zero Labor Home)으로 고객에게 시간을 되돌려주겠습니다.”

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026의 부대행사로 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘LG 월드 프리미어’에서 ‘당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)’을 주제로 LG전자의 목표를 밝혔다. 글로벌 미디어, 업계 관계자, 관람객 등 1000여명이 현장에 참석, 전 세계 고객들이 온라인 생중계를 통해 함께했다.

류 CEO는 “LG전자는 탁월한 제품(Device Excellence), 공감지능(Affectionate Intelligence), 연결된 생태계(Fully Connected Ecosystem)를 기반으로 ‘행동하는 AI(AI in Action)’ 시대를 이끌 준비가 돼 있다”고 강조했다.

그는 AI홈을 언급하며 “집은 나름의 습관, 문화, 감정이 담겨있어 AI가 가장 이해하기 어려운 공간 중 하나”라면서도 “생활가전 글로벌 리더로 전 세계 고객의 집과 생활 방식을 깊이 이해하고 있다는 것이 LG전자의 차별화된 강점”이라고 말했다.

류 CEO는 “가전과 AI 등 모든 것이 함께 작동할 때, 집은 고객의 삶을 재정의할 수 있는 장소가 된다”며 “앞으로 AI 가정은 가족 구성원 각자에게 맞춤형 돌봄과 안전을 제공하는 고급 서비스 플랫폼으로 발전할 것”이라며 제로 레이버 홈의 비전을 제시했다.

‘훌륭한 기기’가 사용자에 맞춰 적응하며 사용자의 선호도를 학습하는 ‘에이전트 가전(Agent Appliances)’으로 진화하고, 나아가 이들이 하나의 잘 조율된 시스템으로 작동하는 AI홈(AI-Powered Home)으로 동작하는 과정을 통해 ‘제로 레이버 홈(Zero-Labor Home)’ 현실화 단계도 소개했다.

류 CEO는 양팔과 다섯 손가락을 사용하는 LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드’를 가사 도우미(Home Assistant)에 그치지 않고 스스로 주변을 감지하고 판단해 직접 최적의 환경을 만드는 ‘가정에 특화된 에이전트(Home Specialized Agent)’로 정의했다.

로봇이 세탁기, 식기세척기 등 가전을 제어하는 것을 넘어 빨래를 개거나 그릇을 정리하는 수고로움(Physical Labor)를 대신할 뿐 아니라 어떤 일부터 할지에 대한 고민(Mental Labor)까지 덜어줄 수 있다는 관점에서다. LG전자는 LG 클로이드가 가사 보조를 넘어 고객의 수고로움이 없어지는 ‘제로 레이버 홈’의 완성형 파트너가 되는 것을 목표로 하고 있다.

아울러 LG전자는 ‘연결된 생태계(Fully Connected Ecosystem)’를 구현하기 위해 집을 넘어 차량, 직장, 상업용 시설 등 고객 일상의 다양한 공간에서 공감지능의 조율을 기반으로 변화하는 모습도 소개했다. 미래 모빌리티 트렌드인 AIDV(인공지능 중심 차량) 설루션 기반 차량 내 경험도 그 중 하나다.

류 CEO는 “공간 기반 로봇을 포함한 새로운 설루션을 통해 미래 가정 생활에 대한 새로운 기준을 세울 것”이라며 “고객의 AI 경험이 ‘집’에 머무르지 않고, 차량, 사무실, 상업용 공간 등 다양한 공간에서 연결돼 고객 삶의 일부로 이어지길 기대한다”고 포부를 밝혔다.