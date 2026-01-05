[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 5일 대학본부 회의실에서 2026년도 시무식을 개최하고 개교 70주년을 맞은 새해의 출발과 함께 대학의 중장기 운영 방향과 미래 비전을 공유했다.

이날 시무식은 △개회 △국민의례 △총장 신년사 △표창장 및 상패 전수 △공로상 시상 △신임 교직원 소개 △교직원 상호 간 단체 신년인사 △신년구호 제창 등 순으로 진행됐다.

경북보건대 이은직 총장은 신년사에서 “개교 70주년이 단순한 연륜이 아닌 지역과 함께 보건·복지·산업 인재를 길러온 대학의 역사이자 자부심임을 강조”했다.

특히 “급변하는 고등교육 환경 속에서 융합과 특화를 통해 경북보건대만의 대체불가한 경쟁력을 확립해야 한다는 점”을 언급했다.

또 “교수·학습 지원체계의 고도화와 함께 AI를 교육·행정 전반에 단계적으로 접목해 모든 구성원이 활용할 수 있는 기본 역량으로 정착시키겠다”는 방향을 제시했다.

이어진 표창 및 공로상 시상에서는 교육부장관 표창을 받은 입학지원센터 여환범 센터장을 비롯해, 김천시장상을 수상한 임정미 영양사와 김화정 조리사, 한국교육개발원장 표창을 받은 취창업지원센터 송지연 계장이 각각 수상의 영예를 안았다.

총장 공로상은 학사운영처 배대성 처장과 간호학부 강보라 교수가 수상하며 대학 발전과 교육 현장에서 묵묵히 헌신해 온 교직원들의 노고를 격려하고 70년간 이어져 온 경북보건대 교육의 가치와 책임을 다시 한 번 되새기는 시간을 가졌다.