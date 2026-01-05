- 2025 부동산 키워드 ‘공간 유연성’과 ‘특화 설계’ 부상

- 조명·가구·가전까지... ‘나’에게 맞추는 주거 솔루션 열풍

최근 주거 시장의 패러다임이 급격하게 변하고 있다. 과거에는 ‘브랜드’와 ‘입지’가 집을 선택하는 절대적인 기준이었다면, 이제는 ‘내 라이프스타일을 얼마나 담아낼 수 있는가’가 핵심 지표로 떠올랐다. 수도권 집값 상승과 천편일률적인 아파트 평면에 피로감을 느낀 소비자들이 정형화된 틀을 깨고 ‘공간 구성의 유연함’을 찾기 시작한 것이다.

‘2025 부동산 트렌드 보고서(알투코리아·희림·한국갤럽)’에 따르면, 2025년 시장을 관통한 핵심 키워드로 ‘커스터마이징 홈(Customizing Home)’이 선정됐다. 조사 결과, 대다수의 응답자가 자신의 생활 패턴에 맞춰 내부 공간을 자유롭게 조절할 수 있는 유연한 주거 구조를 선호한다고 답했다.

단순히 벽지 색상을 바꾸는 수준을 넘어, 이제 커스터마이징은 조명, 가구 배치, 오디오 시스템 등 세밀한 라이프스타일 영역으로 확장되고 있다. 이에 발맞춰 산업계 전반에서 소비자의 ‘개인화’ 욕구를 충족시키기 위한 혁신적인 솔루션을 내놓고 있다.

- 스마트 조명으로 완성하는 ‘빛의 커스터마이징’

조명은 공간의 분위기를 결정짓는 가장 직접적인 요소다. 홈 IoT 전문 기업 아카라라이프는 최근 기존 소켓에 돌려 끼우기만 하면 스마트 홈 환경을 구축할 수 있는 ‘스마트 전구’를 출시했다.

이 제품은 매터(Matter) 표준을 지원해 애플 홈, 삼성 스마트싱스 등 다양한 플랫폼과 호환될 뿐만 아니라, 최대 1,600만 가지 색상 구현이 가능하다. 사용자는 자신의 기분이나 활동에 따라 조명의 밝기와 색온도를 미세하게 조정하며, 자신만의 독창적인 실내 분위기를 연출할 수 있다.

- “내가 설계하는 드레스룸”... 모듈형 가구의 진화

가구 업계 역시 ‘개인 맞춤형’ 경쟁이 치열하다. 신세계까사는 사용자의 취향에 따라 드레스룸을 직접 설계할 수 있는 모듈형 시스템장 ‘뉴로브’의 에센셜 라인을 강화했다. 특히 온라인 플랫폼 ‘굳닷컴’의 ‘셀프 플래너’ 서비스를 통해 매장을 방문하지 않고도 누구나 쉽게 자신만의 가구 조합을 시뮬레이션할 수 있도록 했다.

현대리바트 역시 프리미엄 모듈 가구 ‘FiT315’와 맞춤형 공간 솔루션 ‘더 룸’을 통해 단순한 제품 판매를 넘어 공간 구조와 사용 패턴에 최적화된 토탈 솔루션을 제안하고 있다.

- 복잡한 배선 없이 즐기는 맞춤형 홈 시네마

가전 분야에서는 오디오 시스템의 혁신이 두드러진다. 돌비 래버러토리스와 LG전자가 협업해 공개한 ‘LG 사운드 스위트’는 돌비 애트모스 플렉스커넥트 기술을 기반으로 한다.

과거에는 고품질 사운드를 즐기기 위해 복잡한 배선과 정교한 배치가 필수적이었지만, 이제는 사용자가 공간 구조에 맞춰 무선 스피커를 자유롭게 배치하기만 하면 된다. 시스템이 스스로 청취 환경을 분석해 사운드를 최적화하기 때문에, 어떤 구조의 집에서도 사용자 맞춤형 몰입감을 경험할 수 있다.

부동산 전문가들은 이러한 흐름이 앞으로 더욱 가속화될 것으로 보고 있다. 집이 단순히 재테크의 수단이나 ‘잠만 자는 곳’이 아니라, 개인의 취향과 가치관을 투영하는 ‘경험의 공간’으로 재정의되고 있기 때문이다.

스마트홈 인테리어 전문기업 아카라라이프 최웅열 전무는 “공급자 중심의 획일화된 주거 공급 시대는 끝났다”며, “하드웨어(건물)는 견고하되 소프트웨어(내부 공간)는 무한히 가변적인 커스터마이징 홈이 미래 주거의 표준이 될 것”이라고 전망했다.