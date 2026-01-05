5일 신년메시지 발표 “현금 흐름 중심 엄중 경영 지속…유망 사업 자원 집중 투입” “포트폴리오 절반 이상 기능성 컴파운드, 반도체 공정소재, 그린소재 등으로”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 이영준 롯데케미칼 총괄대표가 5일 “2026년을 미래 성장을 위한 대전환점의 해로 만들어 나가자”고 밝혔다.

이 대표는 이날 발표한 신년메시지를 통해 “어려운 경영환경 하에서도 소신껏 개혁과 개선의 마일스톤(milestone·이정표)을 설정하고 거시적인 글로벌 사업재편은 물론, 국내 생산현장 설비 조정까지 사업구조 전환 및 경쟁력 혁신 활동을 일관성 있게 진행해야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 사장은 가장 먼저 재무 건전성 문제를 언급하며 적극적인 사업 재편을 주문했다. 이 사장은 “현금 흐름 중심의 엄중한 경영을 지속 유지해야 한다”며 “보유한 사업들을 항시 재점검, 상대적으로 경쟁력이 높고 유망한 사업은 적극적으로 자원을 집중 투입, 확장하고 경쟁력이 열세한 사업, 차별화가 어려운 사업 등은 올해도 과감하게 합리화할 것”이라고 말했다.

이어 “신규 투자, 경상투자 재무관리는 물론 원료구매부터 생산, 판매, 고객 대응, 물류에 이르는 현금 운영 수준을 고도화할 것”이라고 덧붙였다.

지난해 도입된 포트폴리오 전략조직(PSO)과 관련해선 “각 사업 단위별로 진행 중인 혁신 활동은 지속하면서 PSO 내 운영 시너지는 더욱 확대할 것”이라며 “화학군 내 신규사업 발굴을 위한 연구소 및 해외법인 협업 등도 적극 독려할 것”이라고 말했다.

지난해 롯데그룹은 화학군 헤드쿼터(HQ)를 사업군 통합 형태인 PSO로 조직을 변경한 바 있다. 롯데케미칼을 중심으로 롯데정밀화학, 롯데에너지머티리얼즈 등이 포함돼 있는 PSO가 화학군 계열사 포트폴리오 조정을 이어받았다.

신사업 역시 적극 발굴한다는 방침이다. 이 대표는 “미래 저탄소 에너지 기술, 반도체, AI, 모빌리티, 바이오 등 다양한 영역에서 당사 사업 역량과 연계된 기능성 소재 사업들을 발굴, 미래성장 기반을 만들 것”이라며 “기능성 컴파운드, 반도체 공정소재, 그린소재, 기능성 동박, 친환경 에너지 소재 등이 60% 이상을 차지하는 포트폴리오 전환이 목표”라고 제시했다. 이를 위해 학교, 민간 기업, 글로벌 연구소 등과 협업하는 클러스터도 구축한다는 방침이다.

아울러 이 대표는 “어려운 시황에 흔들리지 않고 후배, 동료 임직원들을 응원하고 격려하는 좋은 문화와 규칙, 규정 준수를 노력해야 한다”며 “안전을 위해 필요한 인적·물적 투자가 적시에 이뤄질 수 있도록 모니터링하여 임직원들은 각자의 현장에서 안전한 사업장 유지를 위해 솔선해야 한다”고 강조했다.