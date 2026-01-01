[헤럴드경제=고재우 기자] 1월 2일은 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

충남권과 충북 중·남부, 전북 서해안·남부 내륙, 전남권, 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전북 북부 내륙과 경남 서부 내륙에는 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 대전·세종·충남 내륙, 충북 중·남부, 전남 동부 1㎜ 안팎이다. 1일부터 2일까지는 서해 5도, 충남 서해안에 1㎜ 안팎의 강수량이 예상된다. 1일부터 3일 새벽까지는 전북 서해안·남부 내륙, 광주·전남 서부 5~10㎜, 제주도 5~30㎜, 울릉도·독도 10~30㎜의 강수량이 예상된다.

예상 적설량은 대전·세종·충남 내륙, 충북 중·남부, 전남 동부 1㎝ 안팎이다. 1일부터 2일까지는 충남 서해안에 1㎝ 안팎, 서해 5도에 1~3㎝ 안팎의 적설량이 예상된다.

1일부터 3일 새벽까지는 전북 서해안·남부 내륙, 광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 전북 서해안, 전남 서해안 10㎝ 이상), 제주도 산지 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간 5~10㎝, 제주도 해안 2~7㎝, 울릉도·독도 10~30㎝의 적설량이 예상된다.

아침 최저기온은 -17~-5도, 낮 최고기온은 -6~4도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해 1.5∼4.0m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.