[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수)는 병오년(丙午年) 새해를 맞아 1일 서초구청 광장에서 주민들과 함께 새해맞이 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 주민 화합 도모와 한파에 따른 안전사고 예방을 위해 구청 광장에서 진행됐다. 새해의 문을 여는 행복드림콘서트, 병오년을 상징하는 붉은 말 캐릭터 대형 포토존 등 주민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다.

특히 구청 광장에는 ‘우면산 소망탑’ 조형물을 설치해 주민들이 직접 소망탑을 방문하지 않아도 편하게 새해 소망을 빌 수 있도록 했다. 이날 걸린 소원문은 향후 정월대보름 행사에서 달집과 함께 태워져 주민들의 풍요와 행복을 기원하는 의미로 활용될 예정이다.

아울러 행사 당일에는 주민들이 함께 떡국(유료 1000원)을 나누며 새해의 안녕과 건강을 기원하는 시간도 이어졌다.

전성수 서초구청장은 “2026년 병오년, 붉은 말이 지닌 강한 추진력과 진취성을 바탕으로 서초의 실질적인 변화와 새로운 도약을 이끌어나갈 것”이라며 “앞으로도 구민 여러분에게 힘이 되는 행정으로 더 빛나는 서초 전성시대를 열어가겠다”고 말했다.