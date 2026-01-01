[헤럴드경제=최원혁 기자] 배현진 국민의힘 의원은 한동훈 전 국민의힘 대표를 저격한 홍준표 전 대구시장을 향해 “제발 좀 조용히 이제라도 고상하게 계셨으면 좋겠다”고 했다.

배 의원은 지난달 31일 자신의 SNS에 글을 올려 “수사 압박, 탈당, 하와이행, 정계은퇴 선언. 이 단어들이 당원들 머릿속에 아직도 지워지지 않아 상처인데 민주당 전매특허인 내로남불까지 보여주며 더 깊은 바닥을 파고 내려갈 이유가 굳이”라며 이같이 말했다.

그러면서 배 의원은 “대단히 안타깝다”며 “참 정성 쏟고 응원했는데 결국 안 바뀔 걸 너무 기대했고 보지 않아도 될 민낯까지 너무 많이 봤나보다”라고 덧붙였다.

또 배 의원은 당무감사위 감사 결과에 대해서도 “당감위원장이란 자가 감사 내용을 위조하고 꽁무니 빼는 중인가본데, 지엄한 법의 처분을 받게 될 듯”이라고 했다.

앞서 홍 전 시장은 같은 날 한 전 대표가 ‘당원 게시판(당게) 사태’와 관련해 자신의 가족들이 논란이 된 글들을 작성한 사실을 인정하면서도 해상 사실을 당시에 몰랐다고 주장한 것에 대해 “말이 되느냐”며 강하게 비판한 바 있다.

홍 전 시장은 페이스북을 통해 “가족 전원이 유치한 욕설과 비방에 동원됐다는데 본인은 몰랐다는 게 말이 되느냐”며 “매일 집에 가지 않고 그때는 딴살림 차렸었냐”고 저격했다.