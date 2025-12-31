[헤럴드경제=김주리 기자] 심정지 상태로 병원에 이송된 배우 안성기의 상태와 관련해 소속사 측이 입장을 전했다.

안성기의 소속사 아티스트 컴퍼니는 31일 공식 입장을 통해 “안성기 선배님이 갑작스러운 컨디션 저하로 병원으로 이송돼 현재 의료진의 판단 아래 치료를 받고 있다”고 밝혔다. 이어 “정확한 건강 상태와 향후 경과에 대해서는 의료진의 소견을 토대로 확인 중”이라고 설명했다.

소속사는 또 “배우 본인과 가족의 안정을 최우선으로 고려해 주시기를 바란다”며 “추가로 확인되는 내용이 있을 경우 공식 채널을 통해 안내하겠다”고 덧붙였다.

안성기는 전날 오후 4시께 자택에서 음식물을 먹다가 목에 걸린 채로 쓰러졌으며, 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송된 것으로 전해졌다.

2019년 혈액암 진단을 받은 안성기는 이듬해 완치 판정을 받았으나, 이후 병이 재발해 다시 투병 생활을 이어오고 있다.

1957년 김기영 감독의 ‘황혼열차’로 데뷔한 안성기는 60여 년에 걸쳐 약 200편의 영화에 출연하며 한국 영화사의 한 축을 이뤘다. 오랜 시간 스크린을 지켜온 그는 최근까지도 병마와 싸우며 투병 생활을 이어오고 있다.