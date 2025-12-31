-“희소성이 곧 프리미엄”… 몸값 오르는 지역 리딩단지 학습효과 관심

-지역 내 대형사 브랜드 대단지 분양 드물었던 ‘동래 푸르지오 에듀포레’

분양시장에서 대형 건설사 ‘브랜드’와 ‘대단지’의 조합은 불패 공식으로 통한다. 특히 그 가운데서도 대형사 브랜드 대단지 공급이 드물었던 희소 지역에 들어서는 분양단지는 지역 아파트값을 앞에서 끄는 리딩단지로 올라서는 사례가 많다는 점이 주목받으며 더욱 인기가 높다.

실제 최근 분양시장에서는 대형사 브랜드 대단지 희소지역 내 분양단지가 선전을 이어가고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 부산 동래구 사직동에서 지난 9월 분양에 나선 ‘힐스테이트 사직 아시아드’(1,068가구)는 144가구 모집(특별공급 제외)에 2,466건의 1순위 청약을 접수 받아 17.13대 1의 1순위 경쟁률을 기록했다. 동래구에서 3년 반 만에 선보인 브랜드 대단지다.

여기에, 지난 10월 경기 김포에서 분양한 ‘풍무역 푸르지오 더마크’(1,524가구)는 558가구 모집(특별공급 제외)에 9,721개의 1순위 통장이 몰려 17.42대 1의 경쟁률로 전 타입 청약을 1순위에 마감했다. 김포시는 대형사 브랜드 대단지 분양이 희소했던 지역으로, 이 단지는 최근 10년간 김포시 분양단지 가운데 가장 높은 경쟁률을 기록했다.

이처럼 시공능력평가 기준 10대 메이저 브랜드 대단지 공급이 ‘가뭄에 콩 나듯’ 했던 지역들이 인기를 끄는 이유로는 지역 부동산 시장을 견인하는 리딩단지 프리미엄이 먼저 거론된다.

실제 국토교통부 실거래가에 따르면, 최근 10년간 1군 브랜드 대단지 공급이 3곳에 그쳤던 경기 의왕시에서는 ‘인덕원 푸르지오 엘센트로’(2019년 입주) 전용 84㎡가 13억 9,500만원에 거래되며 올해 국민평형 기준 의왕시 최고가 단지에 이름을 올리고 있다. 아울러, 10년 내 분양한 광주 광산구 유일 대형사 브랜드 대단지인 ‘힐스테이트 리버파크’ 역시 9월 국민평형 기준 지역 최고가인 7억 4,200만원에 손바뀜 됐다.

한 부동산 전문가는 “대형사 브랜드 대단지는 차별화된 상품 경쟁력과 선호도를 바탕으로 대기 수요가 풍부하고, 높은 환금성과 시장변동에 관계없이 굳건한 가격 상승세가 강점”이라며 “특히 대형사 브랜드 대단지가 희소한 지역에서는 강점이 더욱 두드러지는 만큼, 선점 가치가 극대화된다”고 말했다.

이에 대형사 브랜드 대단지 분양이 드물었던 부산 동래구 안락동 일원에서 분양중인 대우건설의 ‘동래 푸르지오 에듀포레’에 관심이 쏠린다. 부산광역시 동래구 안락동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 3층 ~ 지상 최고 38층, 12개 동, 총 1,481가구의 대단지 규모다. 조합원 물량을 제외한 전용면적 74~84㎡ 474가구가 일반 분양 물량으로, 수요자 선호도가 높은 ▲74㎡A 20가구 ▲76㎡A 15가구 ▲84㎡A 439가구로 구성됐다.

‘동래 푸르지오 에듀포레’는 안락동 일대에 오랜만에 공급되는 대형사의 신축 브랜드 대단지인 만큼, 지역 주거문화를 바꿀 차별화된 상품성을 대거 갖췄다. 먼저 단지 외관은 최신 트렌드를 반영한 세련된 디자인과 웅장한 문주를 적용해 랜드마크로서의 상징성을 높였다. 일부 동에는 경관조명이 설치된 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용해 화려한 야간 스카이라인을 선보일 예정이다.

내부 평면은 다양한 입주민의 라이프스타일을 고려해 다채롭게 설계했다. 전용 74㎡A는 공간 활용성이 높은 3Bay 판상형 구조를, 전용 76㎡A는 주방에 아일랜드장을 더해 넉넉한 수납공간을 확보한 타워형 구조를 채택했다. 주력 평형인 타워형 84㎡A 타입은 ‘이면 개방형’ 설계를 통해 개방감과 채광, 조망을 극대화했으며, 안방뿐 아니라 침실에도 드레스룸을 설계해 수납 효율을 강화했다.

이 밖에도 세대별 전용 지하 창고 제공, 시스템 이중창 및 유리 난간 적용 등 세심한 배려가 돋보인다. 또한 ‘라이프업 스타일링’, ‘라이프업 키친’ 등 삶의 질을 높이고 일상을 업그레이드할 수 있는 푸르지오만의 옵션 상품을 통해 유럽산 마감재와 특화된 수납공간을 소비자가 직접 선택할 수 있다.

전체 대지의 약 36%를 할애해 공원형 단지로 조성한 특화 조경설계도 눈에 띈다. 단지 중앙의 입체형 커뮤니티 라운지를 비롯해 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 다채로운 휴게 공간이 마련된다. 또한 남북 통경축 확보와 오픈스페이스 배치를 통해 단지 내 바람길을 열고 개방감을 높였다.

입주민을 위한 커뮤니티 시설도 풍부하다. 피트니스와 GX룸, 골프클럽, 필라테스룸, 사우나 등 운동·휴식시설은 물론, 복합 문화공간인 그리너리 스튜디오와 독서실·키즈카페·공유오피스·키즈도서관 등 학습 및 문화시설이 마련돼 단지 내에서 다채로운 커뮤니티 라이프를 누릴 수 있다.

한편, ‘동래 푸르지오 에듀포레’는 사직동의 교육·문화 인프라와 센텀시티의 쇼핑·편의시설을 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 생활권’ 입지를 자랑한다. 또한, 이마트 트레이더스, 홈플러스, 코스트코 등 대형 마트가 인접해 있고, 동래봉생병원, 대동병원 등 양질의 의료시설도 가깝다. 원동 IC와 동해선을 통해 시내외 이동이 수월하며, 온천천 및 수영강 산책로, 옥봉산 등이 인접해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 일부 가구에서는 수영강 조망 프리미엄도 기대된다.

교육 여건 또한 우수하다. 단지 인근에 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등 명문 학교들이 밀집해 있으며, 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 원스톱 학세권 입지를 갖췄다.

동래 푸르지오 에듀포레의 견본주택은 부산광역시 해운대구 우동에 위치해 있다.