한은 ‘거주자 외화예금 동향’ 발표

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 국내 거주자의 외화예금이 17억 달러(약 2조4000억원) 넘게 늘어난 것으로 집계됐다.

한국은행이 30일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1035억5000만 달러로 10월 말보다 17억1000만 달러 많았다. 9월(-5억5000만 달러)과 10월(-52억6000만 달러) 연속으로 줄었다가 3개월 만에 반등했다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로 보면 한 달 새 기업예금(884억3000만 달러)과 개인예금(151억1000만 달러)이 16억7000만 달러, 4000만 달러씩 늘었다.

통화 종류별로는 미국 달러화(875억9000만 달러)와 유로화(54억 달러)가 각 19억6000만 달러, 3억9000만 달러 불었다. 반대로 엔화(81억3000만 달러)는 5억 달러 감소했다.

한은은 “달러예금은 기업의 경상대금 수취, 외화채권 발행 대금 입금, 외화차입 상환용 환전자금 예치 등으로 증가했다”며 “유로화예금도 기업 경상대금 등으로 늘어났지만, 엔화예금은 증권사의 투자자 예탁금 감소 등에 따라 줄었다”고 말했다.