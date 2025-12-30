대내외 평가, 기관장 관심과 노력 등 전반적 항목에서 높은 평가 종합청렴도 2년 연속 2등급 달성…전국 상위권 수준 청렴도 유지 참여형 프로그램, 상호 존중 조직문화 등 청렴 실천 분위기 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 국민권익위원회에서 주관한 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’에서 2년 연속 2등급을 달성했다.

종합청렴도 평가는 ▲청렴체감도(구민 등 민원인, 직원 설문) ▲청렴노력도(반부패 정책 추진 실적) ▲부패 실태(부패 사건 발생에 따른 감점)를 종합해 1등급부터 5등급까지 산정된다.

영등포구는 구정 전반에 걸쳐 반부패·청렴 시책을 적극 추진하고 청렴 문화를 지속적으로 확산한 결과 이번 평가에서 종합청렴도 2등급을 달성했다. 이는 전국 69개 자치구 가운데 청렴 상위권 지자체에만 부여되는 성적으로, 2년 연속 2등급을 유지한 것은 일회성 성과가 아닌 지속적인 청렴 정책 추진의 결과라는 점에서 의미가 크다.

아울러 서울시 25개 자치구 중 종합청렴도·청렴체감도·청렴노력도 세 지표 모두 2등급 이상을 받은 곳은 영등포구를 포함해 5개의 지자체에 불과해, 영등포구의 청렴 수준이 고르게 높은 것으로 평가받았다.

특히 구는 올해 평가에서 모든 지표가 지난해 대비 개선되며 전반적인 성과 향상을 이뤘다. 이 가운데 ‘부정청탁 여부’, ‘기준·절차 준수’ 등을 외부(구민 등 민원인)와 내부(직원)를 대상으로 각각 평가하는 청렴체감도 항목에서는, 두 평가 집단 모두에서 점수가 높아져 대내외 인식이 함께 개선된 것으로 분석됐다.

또 ‘기관장의 관심과 노력’, ‘부패 취약분야 개선’ 등에서 높은 평가를 받아 청렴노력도가 전년 대비 4.5% 상승했으며, 부패 사건 발생에 따른 감점은 없어 부패예방과 관리체계가 안정적으로 작동하고 있음을 보였다.

올해 구는 다양한 청렴 시책을 추진해 왔다. ▲민관 협력 ‘청렴클러스터’ ▲‘어울림 청렴골든벨’ ▲‘청렴콘서트’ 등 참여형 프로그램을 통해 청렴 문화를 확산시켰으며, ▲익명 신고채널 ‘청렴톡’ ▲상호존중 조직문화 조성 등을 통해 조직 전반에 청렴 실천 분위기를 정착시키고 자율성과 책임을 기반으로 한 행정 환경을 마련했다.

최호권 영등포구청장은 “대내외 모두 영등포구를 바라보는 청렴 수준이 올라갔다는 점에서 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 전 직원이 구민의 눈높이에서 공정하고 투명한 행정을 실천해 나가겠다”고 전했다.