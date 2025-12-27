[헤럴드경제=장연주 기자] 세계적인 축구스타 크리스티아누 호날두(40·알 나스르)가 불혹의 나이에도 20대 전성기 시절의 신체 능력을 유지하는 비결이 공개돼 화제가 되고 있다.

호날두는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 선명한 복근이 드러난 사진을 게재해 눈길을 끌었다.

영국 매체 데일리메일 등이 분석한 데이터에 따르면, 호날두의 체지방률은 7%대에 불과하다.

이는 활동량이 정점인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최정상급 선수들의 평균(8~12%)을 가볍게 뛰어넘는 수치로, 신체노화 등 생물학적 한계를 완벽히 극복했다는 평이다.

우선 호날두가 ‘강철 신체’의 핵심 동력으로 꼽는 것은 독특한 수면 패턴이다.

호날두는 한번에 길게 잠을 자지 않고, 90분씩 5회에 걸쳐 잠을 청하는 이른바 ‘다상 수면(Polyphasic Sleep)’을 고수한다. 영유아의 수면 방식과 유사한 이 루틴은 신체 회복력을 극대화하는 것으로 알려졌다.

여기에 새벽시간 사우나와 얼음 목욕을 병행해 근육 피로를 즉각 제거한다.

여기에다 호날두는 팀 훈련 외에도 매일 약 4시간의 개인 트레이닝을 하는 것으로 알려졌다.

고강도 스프린트와 웨이트 트레이닝은 물론 필라테스와 수영으로 유연성과 근력을 동시에 향상시킨다.

독특한 식사법도 눈길을 끈다.

호날두는 하루에 6번 식사를 해 신진대사율을 일정하게 유지한다. 닭가슴살과 생선 등 고단백 식품을 주축으로 아보카도와 샐러드를 섭취한다.

호날두는 스크램블 에그나 대구 요리를 즐겨 먹는 것으로 알려져있는데, 이런 식단 마저 철저히 계산된 식단 안에서만 허용하는 것으로 알려져있다.

스포츠 전문가들은 호날두의 사례가 체계적인 데이터 관리와 자기 절제가 인간 신체의 한계를 어디까지 확장할 수 있는지 보여주는 생생한 지표라는 분석을 내놓고 있다.