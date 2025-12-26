[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 2026년 상반기 정기 인사발령을 26일 공개했다.
<4급 전보>▲문화도시행정국장 탁흥준▲기획재정국장 최용록▲주민복지국장 용상희 ▲미래교육국장 남미숙 ▲안전교통건설국장 신호재
<5급 전보>▲감사담당관 박은영 ▲미디어홍보담당관 직무대리 정윤경 ▲자치행정과장 장주현 ▲민원여권과장 김재원 ▲기획예산과장 직무대리 이은경 ▲재무과장 박형순 ▲지역경제과장 신현주
▲어르신지원과장 직무대리 김광암 ▲통합돌봄과장 하재홍 ▲미래교육과장 김숙희 ▲보육가족과장 이혜영 ▲아동청소년과장 직무대리 김기곤 ▲청년정책과장 김지선 ▲고령사회정책과장 오병모 ▲재건축사업과장 윤용근 ▲건축안전센터장 이순우 ▲안전도시과장 직무대리 류정아 ▲교통행정과장 조정희 ▲자원순환과장 직무대리 성은경 ▲월계1동장 직무대리 심재순 ▲월계2동장 신미혜 ▲공릉1동장 정정임 ▲하계1동장 홍정아 ▲중계본동장 박용길 ▲상계3.4동장 안혜경 ▲상계5동장 선종근
