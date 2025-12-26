국민 4200여명 온라인 투표 참여로 10대 성과 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 2025년 한 해 동안 부산항이 성취한 주요 성과 중 온라인 대국민 투표 결과를 통해 선정한 ‘2025년 부산항 10대 성과’를 26일 발표했다.

부산항만공사는 지난 8일부터 16일까지 일반국민을 대상으로 부산항의 대표 성과를 묻는 온라인 투표를 진행했다. 온라인 투표에는 4200여명의 국민이 참여했다.

국민 투표 결과 ▷부산항 종사자 4년 연속 중대재해 제로 ▷전 세계 항만 경쟁력 4위로 부산항 위상 입증 ▷2년 연속 美 커뮤니케이션연맹(LACP) 지속가능경영 평가 대상 등이 올해의 부산항 주요 성과로 선정됐다.

부산항만공사는 올해 안전 최우선 경영방침을 토대로 사업현장의 종사자 중대재해 ‘0건’을 달성하며 근로자가 안심하고 일할 수 있는 사람 중심의 안전한 부산항을 실현했다.

또한 세계 최대 선급기관이자 글로벌 인증기관인 노르웨이 선급(DNV)에서 발간한 ‘세계 선도 컨테이너항만 보고서 2025’에서 세계 4위 항만으로 선정되며 글로벌 허브 항만의 위상을 입증했다.

ESG경영 분야에서도 전 세계 1000여개 기업, 공공기관 등이 참가하는 국제적 평가(2025 LACP 스포트라이트 어워즈)의 지속가능경영보고서 부문에서 2년 연속 세계 1위를 수상하며 ESG 항만의 기준을 선도했다.

이 밖에도 ▷창립 이래 22년 연속 흑자경영 달성 ▷국제여객·크루즈 113만명 방문 ▷친환경·무탄소 항만 안내선 e-그린호 출항 ▷디지털 게이트로 교통 혼잡 해소 등이 10대 성과가 선정됐다.

아울러 부산항만공사는 그간의 성과와 노력을 인정받아 정부, 공인인증기관 등으로부터 외부 수상 22개 및 대외 인증 16개, 총 38개의 외부 수상·대외 인증이라는 창립 이래 최대 실적을 달성했다.

송상근 부산항만공사 사장은 “올 한 해 부산항에 대한 관심과 성원에 감사드린다”며 “2026년에도 국민이 체감할 수 있는 실질적인 혁신과 성과를 창출하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.