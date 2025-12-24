가뭄·수해·산불 피해주민 위로

하이트진로가 연말을 맞아 도움이 필요한 이웃을 위한 나눔을 이어간다고 24일 밝혔다.

하이트진로는 가뭄, 수해, 산불 등 국가적 재해·재난으로 어려움을 겪는 지역 주민을 위로하고, 일상 회복을 위한 연말 나눔 행사를 기획했다.

나눔은 서울 사회복지공동모금회 ‘사랑의열매’와 함께 이천쌀, 포기김치, 옥수수차, 칫솔 및 치약 등으로 구성한 생필품을 지원하는 방식으로 이뤄졌다.

후원 물품은 강릉, 경북 포항·의성·영양, 충남 예산 내 강릉시푸드뱅크마켓, 경상북도시각장애인복지관, 경상북도장애인복지관, 예산군노인종합복지관에 전달됐다.

도움이 필요한 400여 가구에 배분된다. 특히 하이트진로가 직접 지분을 투자한 신선 식자재 스타트업 ‘미스터아빠’와 협업해 상생의 의미를 더했다.

김인규 하이트진로 대표는 “올해 각종 재해로 힘든 시간을 보낸 이웃에게 조금이나마 위로와 힘이 되길 바라는 마음”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 진정성 있는 사회공헌 활동을 펼치겠다”고 말했다.

김진 기자