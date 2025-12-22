부산·경남부터 서울·체코까지 장기 파트너십 기반 ‘공존 경영’ 서울 마곡에서 ‘기업 특성 연계형’ 나눔

[헤럴드경제=정경수 기자] 넥센타이어가 ‘지역 사회와의 공존·공생’을 핵심 경영 철학으로 내세우며 국내외 사업장을 중심으로 사회공헌 활동을 확대하고 있다.

넥센타이어는 올해 부산·경남, 서울, 유럽 생산거점인 체코 등 주요 지역에서 취약계층 지원, 환경 보전, 인재 양성, 임직원 참여형 나눔 활동을 전방위적으로 전개했다고 22일 밝혔다.

먼저 양산 본사와 창녕 공장이 있는 부산·경남 지역에서는 재난 대응과 교육, 스포츠 분야를 아우르는 사회공헌이 이어졌다. 특히 올해 영남권에서 발생한 대형 산불 피해 복구를 위해 1억2000만원을 기부하며 지역사회 회복에 힘을 보탰다.

환경 분야에서는 폐전자제품 재활용 공익법인 ‘E-순환거버넌스’와 협약을 맺고 자원순환 캠페인을 운영해 온실가스 감축과 순환자원 생산 성과를 거뒀다.

미래 세대 지원도 꾸준하다. 넥센월석문화재단 등 3개 공익재단을 통해 올해 약 800명의 학생에게 장학금을 전달했으며, 누적 장학사업 규모는 500억원에 달한다. 아울러 한국여자프로골프(KLPGA) ‘넥센·세인트나인 마스터즈’ 후원과 아마추어 3쿠션 대회 지원 등을 통해 지역 스포츠 저변 확대에도 나서고 있다.

중앙연구소가 위치한 서울에서는 2022년부터 복지기관 차량의 노후 타이어를 무상 교체하는 지원 사업을 이어오고 있으며, 올해는 서울 금천·관악구와 양산 지역 복지기관 약 60곳에 총 260개의 타이어를 지원했다.

임직원 참여형 나눔 문화도 정착 단계다. 헌혈 기부, 물품 기부, 환경 정화 활동, 연탄 나눔 등 일상에서 체감할 수 있는 봉사활동을 통해 자발적 참여를 유도하고 있다.

해외에서도 나눔 활동에 적극 나서고 있다. 넥센타이어는 체코 자테츠 인근 유럽 생산거점을 중심으로 2020년 ‘넥센타이어 유럽 재단’을 설립해 환경 보호와 아동·취약계층 지원 활동을 지속해 왔다.

올해는 ‘체코 필하모닉 2025 내한 공연’을 후원하며 문화 교류까지 활동 영역을 확장했다. 강호찬 넥센타이어 부회장은 주부산 체코 명예영사로서 양국 간 경제·문화 협력 강화에도 힘을 쏟고 있다.

넥센타이어 관계자는 “국내외 주요 거점을 중심으로 지역사회와 함께 성장하는 사회공헌을 이어가고 있다”며 “앞으로도 지속가능한 방식으로 기업의 사회적 책임을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.