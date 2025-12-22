2026년 본예산 심의 과정에서 30억원 삭감돼

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 역점 추진 중인 총 400억원 규모 ‘거점형 스마트시티 조성사업’ 예산이 2026년 본예산 심의 과정에서 30억원 삭감돼 내년 1회 추경으로 다시 확보해야 하는 상황이다.

22일 시에 따르면 이 사업은 국가공모사업으로 국비 200억원은 전액 확보됐으나 매칭되는 시비 200억원 중 140억원만 확보된 상태였다. 이에 시는 2026년도 본예산에 잔여 시비 60억원을 요구했지만, 시의회 심의 과정에서 30억원이 삭감되며 사업비 공백이 발생하게 됐다.

시는 부족한 지방비로 인해 본격적인 서비스 개발의 병목현상이 발생하지 않도록 2026년도 1회 추가경정예산을 통해 재원 확보에 나선다는 방침이다. 특히, 예산 확보가 안 될 시 일부 사업비를 반납할 수 있어, 시는 사업 추진 성과 등을 지속적으로 발굴해 시의회와 협의·설득을 이어갈 계획이다.

2023년 국토교통부 공모에 선정된 이 사업은 고양시 전역을 대상으로 교통·도시운영 분야 8개 스마트서비스를 구축하는 사업이다. 중앙투자심사와 사업변경 승인 등 필수 행정절차 지연으로 일정이 다소 지연됐으나, 최근 모든 서비스의 업체 선정이 마무리되며 내년 6월 준공을 목표로 본격적인 구축 단계에 들어섰다.

시 관계자는 “시민체감도가 높은 스마트서비스를 차질 없이 구현할 수 있도록 시의회의 협조가 절실하다”고 했다.

한편, ‘거점형 스마트시티 조성사업’을 통해 ▷경기북부 최초 자율주행버스 ▷드론 활용 산불 감시·실종자 수색 ▷AI 기반 스마트서비스 등이 구축될 예정이다.