[헤럴드경제=김광우 기자] “겨울이 왜 이렇게 따뜻해?”

유독 이상한 이번 겨울. 반짝 한파와 함께 폭설이 몰아치더니, 다시금 따뜻한 날씨가 유지되고 있다.

이번 주말 일부 남부 지방과 제주도의 최고기온은 20도 수준. 봄·가을과 다를 바 없다는 얘기도 나온다.

하지만 이처럼 포근한 겨울. 마냥 좋은 일이 아니다. 가장 큰 문제는 일상을 방해하는 ‘미세먼지’를 불러온다는 것.

실제 이번 겨울, 날씨로 인한 미세먼지 농도가 지난해에 비해 높게 나타날 것이라는 전망이 나왔다.

국립환경과학원 대기질통합예보센터가 발표한 ‘2025년 겨울 초미세먼지 전망’에 따르면 이번 겨울 초미세먼지 평균 농도가 전년 대비 높을 확률은 50%로 집계됐다. 작년과 유사할 확률은 30%, 낮을 확률은 20% 수준. 지난해보다 초미세먼지가 늘어날 가능성이 크다는 얘기다.

이는 외부 요인을 고려하지 않고, 기상·기후 조건과 초미세먼지와 관계에 기반한 전망 결과다. 특히 한반도 주변 지역의 해수면 온도가 상승한 탓에, 우리나라의 대기정체가 증가할 것이라는 게 전문가의 분석이다.

쉽게 말해, 따뜻한 공기가 한반도 위에 오래 머무르는 날이 잦아지면서, 미세먼지 또한 빠져나가지 못할 가능성이 크다는 것. 우리나라 겨울철은 시베리아에서 공기가 내려오며 추워지는 날, 그리고 이동성 고기압이 자리 잡으며 비교적 따뜻해지는 날. 두 가지 양상이 반복된다.

문제는 따뜻한 이동성 고기압이 머무르는 기간. 과거에는 1~2일가량 짧게 머무르고, 다시 한파가 시작되는 패턴이 나타났다. 그런데 기후변화로 인해, 이동성 고기압이 더 오래 머무르는 현상이 빈번해지고 있다.

최근 봄·가을을 방불케 하는 따뜻한 날이 유지되는 것 또한 이같은 영향. 지구 온난화로 이동성 고기압을 밀어낼 수 있는 차가운 공기가 유입되지 않으며, 기온이 오르고 있다.

문제는 공기 순환이 되지 않으며, 미세먼지 발생이 늘어난다는 것. 그렇지 않아도 겨울철은 사계절 중 미세먼지 발생이 가장 많은 시기다. 질병관리청과 서울시 대기환경 정보에 따르면 최근 3년간 고농도 미세먼지 기준인 50㎍/㎥를 초과하는 날 중 80%는 12~3월로 나타났다.

물론 우리나라는 꾸준한 초미세먼지 감축 정책을 시행하고 있다. 효과도 적지 않다. 국가미세먼지정보센터에 따르면 지난 2023년 초미세먼지 배출량은 전년 대비 19.3% 감소하며, 2016년 이후 꾸준히 감소 추세를 나타내고 있다.

하지만 겨울철 기온 상승 등 기후변화가 지속되며, 미세먼지 노출로 위한 위험도 이어질 것으로 보인다. 올해 또한 마찬가지다. 기상청에 따르면 올해 12월은 기온이 평년(0.5∼1.7도)과 비슷할 확률이 50%, 평년기온을 웃돌 확률이 30%, 평년보다 낮을 확률이 20%로 제시됐다.

심지어 아직 우리나라의 미세먼지 농도는 전 세계 평균 대비 높은 수준. 스위스의 공기질 분석업체 아이큐에어(IQAIR)가 발표한 ‘2024 공기질 보고서’에 따르면 한국의 대기질 오염 수준은 140개국 중 51위에 해당하는 것으로 나타났다. 전 세계에서 51번째로 공기가 나쁘다는 것.

큰 규모의 석탄화력발전소가 밀집해 있는 일부 지역에서는 주민들이 1년간 348개의 담배를 피우는 것과 같은 유해 성분을 흡입하고 있다는 분석도 나왔다. 미세먼지로 인해 매일 1개비의 담배를 피우는 것과 같은 건강 문제를 겪는다는 것.

미세먼지와 황사는 담배와 마찬가지로 우리 몸속에 들어와 호흡기질환을 유발한다. 혈압 상승과 혈관 기능 저하를 유발해 심근경색, 협심증 등 각종 심장질환 발병률을 높이기도 한다. 심지어 정신건강에도 악영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

정부는 미세먼지 농도를 낮추기 위해 ‘제7차 계절관리제 시행계획’을 통해 내년 3월까지 공공 석탄발전소 추가 정지, 중국과 1일 1예보 정보 공유 등을 추진한다. 산업 부문에서는 전국 416개 대형 사업장을 대상을 배출량 감축을 위한 저감조치를 시행한다.

국립환경과학원 관계자는 “북극해 해빙 면적 감소로 찬 공기 유입 빈도가 증가할 경우, 초미세먼지 농도가 감소할 가능성이 있다”면서도 “우리나라 부근에 고기압성 순환이 강화될 것으로 전망하고 있으며, 대기 정체가 증가할 가능성이 있다”고 설명했다.