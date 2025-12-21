[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 18일 인터불고 엑스코호텔 디럭스홀에서 ‘디지털헬스케어 지·산·학·연 혁신클러스터 구축 전략’을 주제로 기업집적지 현장캠퍼스 심포지엄을 개최했다.

기업집적지 현장캠퍼스는 대학이 산업단지나 기업 밀집 지역에 교육·연구 거점을 구축해 현장 중심 교육과 기업 지원을 연계하는 모델이다.

이번 심포지엄은 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로, 디지털 헬스케어 산업을 중심으로 대학·지자체·기업·연구기관 간 협력 구조를 구체화하고 실질적인 상생 방안을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

이날 행사에는 남성희 대구보건대 총장과 대구시 이재달 대학정책과장을 비롯해 관련 기관 및 기업 관계자 등 100여 명이 참석해 디지털헬스케어 산업을 둘러싼 지역 혁신 전략을 공유했다.

기조 강연에서는 글로벌 트렌드와 타 지역 사례가 소개됐다.

아마존웹서비스(AWS) 김병준 상무는 데이터 기반 디지털 헬스케어 기술의 최신 동향을 공유했으며 울산과학대 송경영 산학협력단장은 RISE 체계 기반 대학 인프라를 활용한 지역특화산업 기업지원 사례를 발표해 참석자들의 이목을 집중시켰다.

이어 참여 부서별로 기업집적지 현장캠퍼스 운영 성과와 향후 계획을 공유하고 RISE 사업과 연계한 대구보건대의 기업 지원 프로그램을 소개하는 등 지속 가능한 산학협력 방안에 대한 논의가 이어졌다.

남성희 대구보건대 총장은 “우리 대학은 지역 기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 현장에 필요한 인재를 양성하고 기업 성장을 지원해왔다”며 “앞으로도 지·산·학·연이 유기적으로 협력해 대구 디지털헬스케어 산업을 이끌 인재 양성과 선순환 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.