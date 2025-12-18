군 제도개혁, 정보기관 개편 연내 완료 계획 한국형 3축체계 고도화로 북핵 위협 대비 대구, 광주, 수원 등 군 공항 이전사업 진척 9·19군사합의 복원해 한반도 평화정착 뒷받침

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관은 “우리 군이 지난 12·3 불법 비상계엄에 동원돼 국가적 혼란을 야기하고 헌정질서를 파괴한 데 대해 통렬히 반성한다”고 밝혔다.

안 장관은 18일 국방부 브리핑룸에서 부처 업무보고 언론브리핑을 통해 “군이 다시는 불법 비상계엄의 도구로소모되는 일이 없도록 하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “전방위 국가방위태세를 확립한 가운데 국민의 군대를 위한 민주적·제도적 통제를 강화하기 위해 법령, 제도, 교육체계를 정비하고 특별수사본부와 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)를 중심으로 신속하게 개혁 성과를 달성하겠다”고 설명했다.

안 장관은 국방부의 내년 중점과제로 군인복무기본법 개정 등 군 제도개혁과 군 정보기관 개편을 연내에 완료와 함께 한국형 3축체계 고도화를 통해 북핵 위협에 대비한 독자적 억제능력을 조기에 구축하겠다고 강조했다.

그는 “국방 인공지능(AI) 인프라 구축과 드론운용 전담부대를 운용해 우리 군을 첨단과학기술기반 스마트 강군으로 만들어가면서 국내 드론산업 생태계 구축의마중물 역할을 수행하겠다”고 부연했다.

안 장관은 “미래 안보환경 변화에 대비한 군구조 개편안을 구체화하여 병력 절감형 군으로의 전환 기반을 마련하고 군인 보수를 중견기업 수준까지 단계적으로 인상해 군인의 숭고한 헌신에 걸맞은 복무여건을 구축해 나가겠다”고 덧붙였다.

또 “주한미군 기지 반환로드맵을 구체화하고 반환공여지 개발을 위한 법령을 개정해 반환공여지를 지역의 새로운 성장거점으로 전환하도록 하겠다”고 말했다.

안 장관은 군 공항 이전사업도 신속히 진행하겠다고 밝혔다.

그는 “대구, 광주, 수원 군 공항별 이전사업 지연요인을 조기에 해소해 군 공항 이전사업을 확실하게 진척시키겠다”고 언급했다.

방위산업 수출과 관련해선 “국가별 특성을 고려해 맞춤형 방산수출 전략을 마련하고, 대기업과 중소기업의 상생을 위해 관급제도를 확대해 상생협력 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

이어 “핵추진잠수함 건조를 위한 상설 범정부사업단을 구성해 우리 군의 역사적 과업을 속도감 있게 추진하고 전시작전통제권 회복을 위해구체적인 로드맵을 완성해 FOC 검증을 완료함으로써 전작권 회복을 가시화하겠다”고 밝혔다.

안 장관은 남북관계에 대해선 “남북 간 신뢰 구축 수준과 군사적 영향을 종합적으로 평가하면서 9·19 군사합의를 선제적·단계적으로 복원해 한반도 평화정착을 위한 정부의 노력을 실효적으로 뒷받침하겠다”고 강조했다.

안 장관은 국군방첩사령부와 관련해 “민·관·군 민관군 합동 특별자문위원회 활동이 이달말까지 기본안이 나온다”며 “그것을 바탕으로 개편작업을 시작해 나갈 생각”이라고 밝혔다.

그러면서 “시간을 두고 계엄과 관련된 조사를 진행하면서 동시에 개편방안도 군 자체연구소 한국국방연구원(KIDA)과 민·관·군 합동위원회이 동시에 안을 내면 그걸 가지고 절차를 밟아서 정보사령부와 방첩사를 개편하겠다”고 말했다.