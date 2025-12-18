1명 중상, 1명 경상…구조작업 중

[헤럴드경제=전새날 기자] 서울 여의도역 인근 신안산선 공사 구간에서 붕괴사고가 발생했다. 지하에서 작업하던 근로자 1명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

경찰과 소방 등에 따르면 사고는 이날 오후 1시22분께 지하철 5호선 여의도역 2번 출구 근처에서 발생했다. “지하 70m 지점 공사 현장에서 철근이 무너져 사람이 깔렸다”는 신고를 접수한 경찰과 소방은 구조대를 급차했다. 현장에선 출동해 50대 작업자 1명이 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 여의도성모병원으로 이송됐다.

부상 정도가 경미한 1명은 구조됐다. 소방에 따르면 이날 현장 근무자는 7명이다. 다른 작업자은 붕괴 이후 대피한 것으로 전해졌으나 정확한 상태는 파악되지 않았다.

소방당국은 장비 23대와 구조인력 88명을 사고 현장에 투입했다. 현장 시공은 포스코이앤씨가 맡고 있다.

신안산선 공사 구간에서의 사고는 이번이 처음은 아니다. 지난 4월엔 경기도 광명시 구간이 붕괴하는 사고가 나 근로자 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.