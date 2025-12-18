올해 보험범죄방지 유공자 시상식 보험사기 방지 우수사례 시상도 최우수상 이승은 삼성생명 프로 “한국 세계 7위권…범죄 매년 증가”

생명보험협회와 손해보험협회는 17일 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 ‘2025년 보험범죄방지 유공자 시상식’을 열었다고 18일 밝혔다.

이번 시상식에서는 보험범죄 근절에 공로가 큰 경찰수사관과 보험업계 보험사기 전문 조사자(SIU) 125명이 수상의 영예를 안았다. 경찰청·금융위원회·금융감독원이 후원하는 이 행사는 2001년부터 시작해 올해로 25회째를 맞았다.

금융위원장 표창은 실손보험을 이용한 새로운 유형의 보험사기를 수사해 환자 유치 브로커 다수를 검거한 엄기돈 서울경찰청 경사, 미용·성형 환자의 보험금 편취를 도운 의사 등 482명을 검거한 배병훈 부산경찰청 경위 등 4명이 받았다.

김희재 경기남부경찰청 경사 등 4명은 경찰청장 표창을, 보험업계 SIU 조사자 8명은 경찰청장 감사장을 수상했다. 삼성생명·신한라이프·삼성화재·메리츠화재 조사자는 금감원장 표창을 받았다. 이날 현장에서는 ‘2025년 보험사기방지 우수사례 경진대회’ 시상도 진행됐다.

금감원에 접수된 142건 중 10건을 선정해 ▷최우수상(1명) ▷우수상(3명) ▷장려상(6명)을 수여했다. 최우수상인 금감원장상은 모발이식·필러 등 고가 미용시술 후 도수치료·무좀치료로 보험금을 허위 청구한 범죄단체의 조직적 보험사기 사례를 분석한 이승은 삼성생명 프로가 차지했다.

김철주 생보협회장과 이병래 손보협회장은 “한국 보험산업은 세계 7위권이지만 보험사기 범죄는 매년 증가하고 있다”며 “부당한 보험금 누수는 공·민보험의 재정 건전성을 저해하고 선량한 계약자의 보험료 상승 피해를 주기 때문에 수사기관, 보험업계, 관계기관의 공조와 정부의 각별한 관심이 필요하다”고 강조했다.

금감원에 따르면 지난해 보험사기 적발 금액은 1조1502억원으로 전년(1조1164억원) 대비 338억원(3%) 늘어 역대 최고를 기록했다. 적발 인원은 10만8997명으로 전년보다 525명(0.5%) 줄었다. 박성준 기자