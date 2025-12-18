[헤럴드경제=임세준 기자] 배경훈(오른쪽 두 번째) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다.
입력 2025-12-18 11:23:27
“마이크론, 고마워” 시장도 ‘깜짝’ 놀랐다…‘반도체 슈퍼사이클’ 선언에 삼성전자·SK하이닉스 기대감↑[투자360]
마이크론은 17일(현지 시각) 2026회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 56.7% 늘어난 136억4000만달러를 기록했다고 밝히며 인공지능(AI)이 주도하는 ‘반도체 슈퍼사이클’을 선언하고 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 공급자 우위 시장이 본격화되면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 업체들의 실적 개선 기대감도 높아지고 있다.
설마했는데…“이러다 한국 진짜 망한다” 넷플릭스 이것까지?, 티빙 어쩌나
[헤럴드경제=박혜림 기자] “넷플릭스가 다 하네” 넷플릭스가 국내에서 처음으로 스포츠 해설을 도입했다. 그간 국내 시장에서 영화·드라마·예능·다큐 등 엔터테인먼트 콘텐츠에 집중해온 넷플릭스의 이례적인 행보다. 스포츠 중계를 통해 이용자층을 넓히려는 전략으로 풀이된다. 공격적인 중계권 확보로 가입자 유치에 나섰던 티빙·쿠팡플레이 등 국내 OTT 업계의 긴장감도 커지고 있다. 넷플릭스는 오는 20일 오전 10시(한국 기준)에 진행되는 ‘제이크 폴 vs 앤서니 조슈아’의 라이브 복싱 경기에 처음으로 스포츠 해설 서비스를 시범 도입하겠다고 17일 밝혔다. 이에 따라 라이브 복싱 경기 중에는 실시간 영어 해설이 즉시 제공되며, 스포츠 해설 기능을 통해 경기 종료 이후 24시간 내 한국어, 남미 스페인어, 브라질 포르투갈어, 일본어 등 총 4개 언어의 해설이 추가로 제공된다. 시청자는 영상 내 오디오 옵션에서 원하는 언어를 선택해 자신에게 가장 편안한 방식으로 경기를 즐길 수 있다. 한국어 해
다카이치의 배짱?…일본은 어떻게 중국 없이 희토류 공급망 구축했나[딥스폿]
[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 중일 갈등이 군사·경제 전선으로 확산하는 가운데 일본에 대한 중국의 ‘희토류 수출 통제’ 가능성이 부상하고 있다. 중국 정부가 여행과 문화행사 등 각종 교류를 제한하는 한일령(限日令)에 이어 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)하고 일본 수도 도쿄 북동쪽을 향해 전략전투기 경로를 상정하는 등 군사적 도발을 감행하고 있지만 다카이치 총리는 대만 발언을 철회하지 않고 있다. 중국의 다음 카드는 ‘희토류 통제’가 될 것이라는 전망에도 다카이치 내각은 크게 동요하지 않는 분위기다. 그 이유로는 일본이 2010년 센카쿠 분쟁 이후 15년간 희토류 공급망 다변화에 나서며 희토류 ‘탈중국’을 꾀했기 때문이란 분석이 나온다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 현재 일본의 중국산 희토류 의존도는 60%로, 2010년 85%에 비해 대폭 낮아졌다. 한국(80%이상), 미국(75%이상)이나 유럽(95%이
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판