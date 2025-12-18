18일 ‘2025 틱톡 미디어 데이’ 개최

[헤럴드경제=박혜림 기자] 틱톡(TikTok)이 올해도 K-문화와 브랜드 확산의 ‘글로벌 스피커’ 역할을 톡톡히 했다. 특히 다양한 지원을 통해 한국 크리에이터들이 글로벌 팬덤을 만들어 나가는 데 기여했다.

글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡은 18일 서울 강남 CGV 청담씨네시티에서 ‘2025 틱톡 미디어 데이’를 개최하고 2025년 한 해 동안 틱톡이 이룬 주요 성과를 공유했다.

틱톡에 따르면 올 한 해 K-컬처가 틱톡을 통해 폭발적으로 성장했다. 한국을 포함한 글로벌 70여개 국 데이터를 분석한 결과, 최근 3년간 생성된 K-컬처 주요 해시태그 게시물의 약 절반이 최근 12개월 내에 집중적으로 생성된 것이다. #K팝(#Kpop), #K뷰티(#Kbeauty), #K스킨케어(#Kskincare), #K푸드(#Kfood), #K패션(#Kfashion) 해시태그가 주요 키워드로 꼽힌 가운데, #K스킨케어 해시태그의 최근 1년 비중이 60%에 달하며 특히 빠른 성장세를 보였다.

정재훈 틱톡코리아 운영 총괄은 “틱톡은 크리에이터의 성장을 생태계 성장의 핵심으로 보고, 크리에이터 교육과 대규모 행사, 파트너십 프로그램 등을 지원하고 있다”며 “이를 통해 한국 크리에이터들의 성장과 글로벌 팬덤 유입에 기여했다”고 강조했다.

틱톡은 ‘발견’부터 ‘구매’, ‘확산’으로 이어지는, 이른바 ‘무한 루프’ 구조를 통해 K-브랜드 확산에도 긍정적인 영향을 끼쳤다고 설명했다. 크리에이터 콘텐츠에 등장한 제품을 사용한 이용자의 높은 만족도가 한국 제품에 대한 전 세계적인 관심 및 소비로 확대되는 선순환 구조가 효과를 발휘했다는 것이다.

매티 린(Matty Lin) 틱톡코리아 글로벌 비즈니스 솔루션 제너럴 매니저는 “틱톡은 이러한 흐름에 맞춰 기업들이 플랫폼 내에서 보다 효과적으로 성장할 수 있도록 다양한 비즈니스 솔루션을 제공하고 있다”면서 “크리에이터 협업과 캠페인 운영을 지원하는 ‘틱톡 원(TikTok One)’과 AI 기반 크리에이티브 툴 ‘틱톡 심포니(TikTok Symphony)’가 대표적이”이라고 말했다. 올해에는 미국과 동남아 크로스보더 솔루션을 론칭해 국내 기업들의 글로벌 진출을 도왔다.

정 총괄은 “틱톡은 신뢰와 안전을 기반으로 한 건강한 플랫폼 환경 위에서, 크리에이터와 브랜드, 그리고 문화가 함께 성장하는 생태계를 만들어가는 데 주력해 왔다”면서 “앞으로도 한국의 문화와 기업이 글로벌 무대에서 더 넓게, 더 지속적으로 성장할 수 있도록 다양한 파트너들과의 협력을 확대해 나갈 것”이라고 했다.

한편 틱톡은 ‘신뢰와 안전’을 핵심 가치로 삼고, 연간 20억 달러(약 2조 8000억 원) 이상을 투자하고 있다. 이를 통해 청소년에게는 계정 생성 단계부터 연령에 맞춘 보호 장치를 적용 중이고, 보호자가 자녀의 이용 환경을 관리할 수 있는 ‘패밀리 페어링’ 기능도 고도화했다. 국내에서는 탁틴내일, 푸른나무재단 등의 기관과 협업해 한국 청소년을 위한, 보다 안전한 디지털 생태계 조성을 위해 노력하고 있다.