[헤럴드경제=문영규 기자] 변상문 농림축산식품부 식량정책관(식량국장)이 이재명 대통령 주재 생중계 업무보고에서 유전자변형식품(GMO) 관련 질문에 명쾌한 답으로 화제가 된 가운데 일부 수치에 오류가 확인돼 송미령 장관이 해명에 나섰다.

송 장관은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북과 인스타그램에 올린 글에서 “(식량국장이) 질문을 이해하고 답하는 과정에서 일부 혼선이 있었다”면서 “대통령실은 답변 내용의 사실관계를 확인하고 일부 오류를 파악했다. 저도 대통령님께 직접 보고드렸다”고 말했다.

그는 “식량국장이 올해 콩 생산량이 8만3000t으로 예상된다고 답했는데 올해 국산 콩 생산량은 16만∼17만t으로 예상된다”며 “대통령께서 국내 콩 생산량을 물으셨지만, 식량 국장은 질문을 가공식품에 국산 콩이 어느 정도 소비되는지를 물으신 것으로 이해하고 답변한 것”이라고 설명했다.

변상문 국장은 지난 11일 업무보고에서 “답변드리겠다”며 이 대통령의 질문에 수치를 근거로 막힘없이 답을 해 ‘콩GPT’(콩+챗GPT)라는 별명까지 얻게 됐다.

다만 업무보고 이후 농업계에서 콩 생산량을 실제보다 적게 답변했다는 지적이 나왔다.

수입 옥수수 중 사료용은 GMO이고 전분당용은 비유전자변형식품(Non-GMO)이라고 답한 것도 사실과 완전히 일치하지는 않는 것으로 확인됐다.

송 장관은 “제과·제빵용은 비유전자변형식품이 맞지만, 옥수수유와 전분당 시럽 일부는 유전자변형식품이 사용될 수 있다”면서 “다만 가공 후 유전자조작 성분이 남아있지 않아 GMO 미표시 대상”이라고 말했다.

이어 “수입되는 식용 옥수수가 완전히 비유전자변형식품인 것으로 설명됐는데 더욱 철저한 관리로 국민들의 안전을 지키겠다”라고 강조했다.

‘콩GPT’된 ‘이 장면’…대통령실, 업무보고 모범사례 꼽아

대통령실은 부처 업무보고의 모범사례 중 하나로 변상문 국장의 답변을 꼽았다.

변 국장은 GMO 콩의 수입 규모와 국내 생산량 등을 묻는 말에 곧바로 “100만 톤”, “8만3000 톤” 등 정확한 수치를 제시했다.

이 대통령이 “채유용 콩으로 두부를 만들지 않느냐”고 묻자 변 국장은 “식용은 ‘Non-GMO’(비유전자변형식품)”라고 했다.

이어 이 대통령이 “어떻게 증명하느냐”고 묻자, 변 국장은 “기본적으로 Non-GMO 입증된 업체로부터 수입하고 있다”고 말했다. 그러면서 “(수입 콩으로 만들어도) 식용 두부는 GMO가 아니고, 콩기름은 GMO로 보면 된다”고 덧붙였다.

강유정 대통령실 대변인은 15일 브리핑을 통해 “이 대통령이 업무 보고와 관련해 어떤 곳이 가장 준비가 잘 되었는지 묻는 참모들의 질문에 두 부처를 꼽았다”며 “(하나가) ‘콩GPT’라는 별명을 얻으며 세간의 주목을 끈 농림축산식품부 식량국장의 준비된 답변이었다”고 말했다.

일각에선 공석인 농식품부 차관으로 파격적으로 발탁될 수도 있다는 추측이 나오기도 했다.

송 장관은 “시나리오 없는 업무보고 생중계 현장, 그 긴장되는 상황에서 본인의 업무에 대한 책임감으로 주저하지 않고 손을 들고 대답한 담당자의 태도에 대해 칭찬을 주신 것”이라며 “업무보고를 통해 다양한 말씀을 경청해 정책 개선의 기회로 삼겠다”고 말했다.

그러면서 “업무보고 전 과정을 국민들께 공개하는 이유가 바로 여기에 있다”고 봤다.

또한 “농식품부는 앞으로 더욱 섬세히 업무를 챙기며 국민이 안심할 수 있는 먹거리 공급과 함께 국산 콩 소비 확대에 온 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.