19일 광화문점 ‘유용욱 셰프 등판’ 이벤트

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아가 이달 5일 선보인 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’가 출시 첫날 당일 매진을 기록했다고 18일 밝혔다.

해당 제품은 스타벅스 리저브광화문점, 망원한강공원점, 서울숲역점, 스타필드코엑스몰R점, 용산역써밋R점 등 총 5개 매장에서 첫날 조기 매진됐다. 매장별로 기존 인기 샌드위치 상품보다 2~5배 이상 높은 판매량을 보이면서 판매 매장에서 샌드위치 판매 1위에 올랐다.

스타벅스는 19일 스타벅스 리저브광화문점에서 오후 12시 30분부터 오후 3시까지 유용욱 셰프가 직접 현장에서 만든 샌드위치를 선착순 70명에게 판매하는 이벤트를 진행한다. 선착순 고객에게는 리저브 콜드 브루 또는 따뜻한 리저브 아메리카노 중 1잔을 무료로 제공한다. 휴대용 런치박스도 1개씩 증정한다.

판매 매장도 오는 26일부터 확대한다. 센터필드R점, 대구그랜드호텔R점, 나주혁신DT점, 전주에코DT점, 명지강변DT점이 새롭게 추가된다. 이를 기념해 26일부터 1월7일까지 매장별로 해당 제품을 구매하는 선착순 고객 10명에게 카페 아메리카노 1잔을 즉시 무료로 증정한다.

한편 이번 제품은 다양한 미식 제품을 선보이는 ‘테이스티 저니’ 차원에서 기획됐다. 최현정 스타벅스 식음개발담당은 “앞으로 고객들에게 다채로운 미식 경험을 제공할 수 있도록 스타벅스만의 스토리가 담긴 프리미엄 푸드 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.