검독수리-B 프로젝트 32척 전량 건조 검독수리-B Batch-II 사업, 직전 사업 대비 30여 건 성능 개선

[헤럴드경제=박혜원 기자] HJ중공업이 해군 신형 고속정 4척을 수주하면서, 해군이 발주한 32척의 검독수리-B 프로젝트 물량을 모두 건조하게 됐다.

18일 HJ중공업은 방위사업청이 발주한 3125억원 규모의 해군 신형 고속정(검독수리-B Batch-II) 13~16번 건조 사업에 선정됐다고 밝혔다. 이로써 HJ중공업은 기존 사업(Batch-I) 16척 전량을 건조한 데 이어 후속 사업까지 합해 32척 전량을 수주하게 됐다.

해군 최신예 함정인 신형 고속정(PKMR)은 연안 방어에 최적화된 전투능력을 갖추고 영해 사수 임무를 수행한다. 이번 검독수리-B Batch-II 사업은 Batch-I 사업 대비 30여 건의 성능을 개선했다. 대표적으로 저수심 해역에서 운용 가능한 워터제트 추진기, 대유도탄기만체계, 전자전장비 등을 탑재했다. HJ중공업은 “기존 고속정에 비해 화력과 생존성이 크게 향상된 함정으로 북방한계선(NLL) 수호의 핵심이자 해군의 ‘창끝전력’”이라고 설명했다.

HJ중공업은 해군 독도함, 유도탄고속함 성능개량사업, 고속상륙성 창정비 사업 등을 수행하며 신조부터 유지·보수·정비(MRO)에 이르는 고속정 기술력을 갖추고 있다. 최근에는 국내 중형조선사로서는 최초로 미국 해군 군수지원함 정비 계약을 체결하기도 했다.

HJ중공업 관계자는 “반세기 넘게 이어온 ’국산 고속정의 산실‘이라는 자부심과 사명감으로 연안 방어 최일선 전력인 신형 고속정 건조 임무를 완벽히 완수하여 국가 해상 방위력 증강에 일익을 담당하겠다”고 밝혔다.