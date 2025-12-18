- 청년 연구자 지원 강화, 기초연구-AI 융합 연구인력 양성 - 과학기술 출연연 국가임무·성과중심 거점 도약기반 마련

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 2030년 세계 5대 기초연구 강국 도약을 천명했다. 이를 위해 안정적 지속 가능한 기초연구 투자시스템을 구축하고 청년 연구자들의 기초연구 지원도 대폭 확충된다. 또 과학기술분야 정부출연연구기관은 국가임무·성과중심 평가 체계로의 개편이 추진된다.

국내 기초연구 생태계는 꾸준한 투자를 통해 양적으로 성장해 왔으나, 투자 대비 성과는 정체되고 있고 상위 1% 연구자(HCR), 세계 최상위 연구기관(Nature Index 순위) 등은 선진국 대비 여전히 부족한 실정이다. 특히 연구개발(R&D) 예산삭감을 겪으면서 학문의 다양성이 저해되고 연구의 안정성과 예측 가능성도 훼손된 상황에 직면해 있다는 평가다.

정부는 ‘기초연구 생태계 육성’을 위해 ▷투자시스템 ▷연구자 ▷연구기관 ▷기반 측면에서 4대 전략 및 12개 과제를 제시했다.

먼저 연구 현장에서 가장 희망하는 기본연구를 복원하고 생애 첫 수행, 경력 단절, 지방 소재 연구자 등 연구 기반이 취약한 집단을 우대함으로써 기초연구 저변을 확대하고 연구 안전망을 구축할 계획이다.

연구자들이 긴 호흡으로 안정적으로 연구할 수 있도록 개인연구의 연구기간을 1~3년에서 3~5년으로 연장했다. 동일 연구 주제에서 심화된 연구를 이어 나갈 수 있도록 후속연구 연계를 강화(연구비 확대 및 최대 2회 지원)하고 한우물파기 연구를 확대하여 10년 이상의 장기연구를 촉진할 계획이다.

청년·리더 등 수요 맞춤형 기초연구 지원체계도 확충한다. 포닥, 초기 교원 등 청년 연구자에 대한 지원을 향후 5년간 10000명 규모로 확대하고, 우수한 청년 연구자가 성장경로에 따라 공백없이 맞춤형으로 지원받을 수 있도록 촘촘한 성장 사다리를 구축할 계획이다.

또한 기초과학연구원(IBS)을 첨단 기초과학 분야의 중추 기관으로 육성하고, 기초과학연구원이 글로벌 우수 인재를 적극 활용, 유치할 수 있도록 해외 지사 설립, 해외 연구팀 패키지 유입 등을 추진할 계획이다.

연구자들이 AI를 접목하여 혁신적 연구 성과를 창출할 수 있도록 도메인별 맞춤형 지원을 위한 총 40개의 ‘기초연구AI 센터’를 지정·운영하고, 대학의 AI 활용 환경을 고도화하기 위해 전용 인프라 구축도 병행한다. 이를 통해 과학적 난제를 해결하는 도전적 연구를 지원하고 기초연구-AI 융합 연구인력 2000명 양성한다는 계획이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “원리를 탐구하고 지식의 토대를 축적하는 기초연구는 우리나라 과학기술 발전의 근간이자 미래 혁신의 출발점”이라며 “이번 방안을 통해 연구자들이 걱정 없이 장기·안정적으로 창의적인 연구를 수행하고 그 가운데 세계적 성과가 지속 창출되는 기초연구 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

과학기술분야 정부출연연구기관은 국가임무 수행체계 확립과 성과중심 평가 보상체계 구축이 추진된다.

이날 발표된 ‘과학기술분야 출연연 정책방향’을 살펴보면 출연연이 전략기술 확보, 난제 해결, 기업·지역역량 제고 등 국가적 임무를 수행하도록 지원한다. 이를 위해 연구과제중심제도(PBS; Project-Based System)를 폐지하고 기관출연금으로 인건비 전액을 지원하여 연구자들이 인건비 확보를 위한 수주경쟁에서 탈피하도록 한다. 효과적 임무 수행을 위해 정부·기업 수요를 바탕으로 출연연이 주도하여 기획하는 전략연구사업을 신설하고 관련 추진체계도 구축한다.

성과중심으로 평가·보상체계를 전면 개편한다. 기관평가는 계획 대비 달성도 중심의 평가에서 국민체감형 대표성과 중심 평가로 전환하며, 평가 부담은 대폭 간소화한다. 평가 결과를 반영한 전체 구성원 대상 성과급과 우수 연구진 대상 상여금을 신설하여 성과지향형 보상체계를 구축한다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 “출연연은 과학기술계의 혁신과 변화를 선도해 나갈 핵심 주체”라며 “출연연이 국가임무 수행의 거점이 되도록 아낌없이 지원해나갈 것”이라고 밝혔다.