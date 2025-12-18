정부 활용분 약 1만장 순차 배분 엔비디아 H200 2296장, B200 2040장…시급한 AI 혁신 수요에 먼저 활용 22일부터 과제 접수…심사 통해 배분 학·연은 무상, 청년기업에는 추가 50% 할인

[헤럴드경제=박세정 기자] 정부가 오는 2월부터 첨단그래픽처리장치(GPU) 1만장을 산업, 학계 등에 본격적으로 배분하고 인공지능(AI) 경쟁력 강화 총력전을 시작한다.

오는 22일부터 과제를 접수하고 심사를 통해 AI 생태계 조성을 위한 과제에 우선적으로 배분한다는 방침이다. 그동안 산학연에 제기된 AI 혁신 수요에 정부가 본격적으로 대응을 시작하면서, AI 기술 고도화에 속도가 붙을 것이라는 기대다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 18일 제2회 과학기술관계장관회의를 통해 이같은 내용을 골자로 한 ‘국가AI혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분방향’을 의결했다고 밝혔다.

당장, 정부가 우선 확보한 GPU 약 1만장을 2월부터 연구현장, 산업현장 곳곳에 배분한다.

정부는 2028년까지 5만2000장 이상의 첨단 GPU 확보를 목표로 정부 구매, 슈퍼컴 6호기, 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 등을 추진하고 있다. 특히, 지난 APEC을 계기로 정부의 대규모 AI투자에 민간이 화답하면서 첨단 GPU 26만장을 확보하는 등 범국가적인 AI 인프라 확충이 빠르게 진행되고 있는 상황이다.

정부는 2025년 1차 추가경정예산(약 1조4600억원)을 통해 약 1만3000장의 GPU를 확보하고 이 중 정부 활용분 약 1만장을 2월부터 순차적으로 산업계(중소·스타트업), 학계·연구계, 국가 차원의 AI 프로젝트 등에 본격 배분할 계획이다.

현재, GPU 확보사업 사업자로 네이버클라우드, 카카오, NHN클라우드가 참여하고 있다. 각 사업자는 총 1만3000장(엔비디아 B200 1만80장, H200 3056장) 규모의 첨단 GPU 확보·구축을 추진 중에 있다. 정부는 이 중, 1만장을 상회하는 B200 8160장, H200 2296장 규모의 GPU를 활용하게 된다. 정부 활용분은 각각 510노드(4080장), 255노드(2040장) 규모의 클러스터링 형태로 구축될 계획이다.

정부 활용분 1만장 중 가장 먼저 구축이 완료될 엔비디아 H200 2296장, B200 2040장은 시급한 AI 혁신 수요에 먼저 활용된다. 오는 22일부터 내년 1월 28일까지 온라인 플랫폼을 통해 산·학·연의 과제를 접수한다. 과제 당 H200 기준 최대 256장(32서버, 최대 12개월), B200 기준 최대 128장(16서버, 최대 12개월)을 지원한다.

각 과제는 ▷기술·사회적 파급효과 ▷AI 생태계 기여도 ▷수요자 역량·준비도 및 실현가능성 등을 기준으로 전문가 심사를 통해 선정된다. 대형과제(H200 64장 이상(8서버), B200 32장 이상(4서버))의 경우 적격성 인터뷰를 진행한다. 책임성 확보를 위해 선정된 과제에 대해 성과점검 등을 진행한다. 이용 시 학·연은 무상, 산업계(중소·스타트업)은 시장가격의 약 5~10% 수준의 자부담을 부과하며, 청년기업에게는 추가로 50% 할인을 제공한다.

정부는 이후 확보될 B200 6120장은 독자AI 파운데이션 모델 프로젝트 등 국가차원의 AI 프로젝트와 산·학·연(단기)에 배분할 예정이다.

아울러 정부는 내년에도 연구개발 지원을 위한 슈퍼컴 6호기(약 9000장) 구축, 정부 GPU 구매(약 1만5000장) 등을 통해 첨단 GPU를 차질없이 확보해 나갈 계획이다. 2028년 가동을 목표로 국가 AI컴퓨팅 센터 선정 절차를 조속히 마무리해 1만5000장 이상의 GPU 확보를 추진할 예정이다.

배경훈 부총리는 “이번에 구축될 첨단 GPU는 AI 고속도로가 본격 가동되는 출발점으로, 우리 연구자·기업들이 세계적 수준의 컴퓨팅 자원을 활용할 수 있게 돼었다는 점에서 획기적인 전기를 마련했다”며 “앞으로도 현장의 AI혁신을 지원해 진정한 AI 강국으로 도약할 수 있도록 전력을 다할 것”이라고 강조했다.