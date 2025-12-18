몽골 추가 출점…베트남 등 신흥국 시장도 확대

[헤럴드경제=김진 기자] 이마트가 몽골 수도 울란바토르 동부 핵심 상권에 여섯 번째 매장인 ‘이마트 텡게르점’을 신규 오픈한다고 18일 밝혔다.

이마트 텡게르점은 신흥 소비상권이자 동부권 최대 교통 요충지인 드래곤 텡게르 버스터미널 1층에 2545㎡(약 770평) 규모로 문을 연다.

지난해 울란바토르 서부 드래곤터미널에 5호점을 선보인 데 이어, 두 번째로 교통 허브 상권을 공략한 소형 포맷 점포다. 드래곤 텡게르 버스터미널은 몽골 동부의 10여개 도시를 연결하는 교통 인프라를 갖춘 곳이다. 안정적인 지역 고객 유입과 신규 소비층 확보가 기대된다.

6호점은 한국 상품 비중을 기존 몽골 이마트 매장 대비 최대 2배까지 확대했다. 현지에서 인기를 끌고 있는 ‘노브랜드’를 120㎡(약 36평) 규모의 ‘숍 인 숍’으로 입구 전면에 배치했다. 스낵, 생활용품 등 800여종의 인기 상품을 선보인다.

K-뷰티 수요에 맞춘 뷰티 특화존도 마련했다. 이마트가 LG생활건강과 협업한 스킨케어 브랜드 ‘글로우: 업 바이 비욘드’부터 ‘이니스프리’, ‘토니모리’ 등 한국 인기 뷰티 브랜드 제품 470여종을 판매한다.

델리, 베이커리 등으로 구성된 다이닝 존은 40m 규모로 대폭 강화했다. 김밥, 족발, 후라이드 치킨 등 K-푸드와 몽골 현지식 메뉴까지 50여종의 메뉴를 갖췄다.

올해 1~11월 몽골 지역 이마트 내 한국 브랜드 매출은 전년 동기 대비 15% 이상 증가했다. 이마트는 2023년부터 울란바토르 식품 가공공장을 가동하며 델리 상품의 맛과 품질을 높였다. 몽골 고객 입맛에 맞춰 개발한 ‘한국식 양념 불고기’가 대표적이다. 올해 30톤 이상 판매되며 스테디셀러로 자리 잡았다.

김밥 52만줄, 족발 13톤, 대형 피자 80만판 등 현지 맞춤형으로 출시한 상품들도 높은 판매를 기록했다. 강원도, 경상북도, 제주도 등 국내 지자체와 협업해 한국산 딸기, 감귤 등 농산물 팝업스토어도 지속 확대하고 있다.

한편 이마트는 2016년 몽골 기업 ‘알타이그룹’과 프랜차이즈 계약을 체결하고 현지 시장에 진출했다. 내년에도 신규 상권에 이마트를 추가 출점하고 노브랜드 전문점, 로컬 상점과 협업한 노브랜드 존 등을 선보일 예정이다. 이마트는 베트남, 라오스 등 신흥국 시장 확대도 가속화하고 있다.

강영석 이마트 해외사업담당은 “현지화된 상품 개발과 K-푸드, K-뷰티, 노브랜드까지 이마트만의 차별화된 경쟁력으로 해외 사업을 확대할 것”이라고 말했다.