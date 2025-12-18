올해 모빌리티 신기술 50개 개발 전기차 전 차종을 아우르는 구동 시스템 확보 임직원 아이디어 제안 1170건…“역대 최대”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스가 선도 기술 경쟁력을 조기 확보를 통해 글로벌 시장 공략에 나서고 있다. 선택과 집중을 통해 고부가가치 핵심 제품 라인업을 지속 강화하고, 차세대 모빌리티 분야 다양한 연구개발 성과를 창출해 지속가능한 성장을 이어가겠다는 구상이다.

현대모비스는 최근 올해 개발한 모빌리티 신기술 50개를 고객사와 협력사에 공개했다고 18일 밝혔다. 배터리와 구동 부품 등 전동화 분야에서 28개, 섀시모듈과 운전석, 실내조명, 외장 등 모듈 부분에서 22개의 양산용 신기술을 대거 선보였다.

올해 전동화 부문 우수 연구개발 사례로는 도심형 소형 전기차에 특화된 120㎾급 PE시스템이 대표적이다. 모터와 인버터, 감속기를 통합한 구동 시스템이다. 이를 통해 현대모비스는 중형과 대형 전기차에 이어 전기차 전 차종을 아우르는 구동 시스템 라인업을 확보하게 됐다. 이번에 개발한 소형 PE시스템은 도심형 운송 차량에 특화한 것이 특징이다.

전기차의 충전 속도를 2배 가까이 높인 신기술도 선보였다. 차세대 22㎾급 통합충전제어장치(ICCU)는 고속 충전 시에도 배터리의 전압과 온도 등을 실시간 모니터링한다. 충전 속도를 능동적으로 제어하는 알고리즘을 적용해 충전 속도와 안전성을 동시에 확보했다.

섀시 모듈에서는 차량의 공간 활용도를 높일 수 있는 저상화 기술을 선보였다. 특히 기능 통합 저상화 섀시 모듈의 경우 경량화와 주행 감성도 동시에 향상할 수 있는 구조를 제안했다. 현대모비스는 이를 개발하며 총 5건의 특허를 출원했다.

아울러 칵핏 모듈 분야에서는 차량의 전력 소모를 줄이면서도 고휘도를 구현할 수 있는 저전력 LED 기반 실내 무드 조명 제어기와 3D 프린터와 유사하게 금속을 용접 적층하여 금형을 만드는 사출 금형 기술 등이 소개됐다.

현대모비스는 모빌리티 신소재 분야에서도 성과를 창출했다고 설명했다. 현대모비스는 전기차 구동 모터의 출력을 향상시키는 신소재 필름, 목재를 가공해 플라스틱을 대체하는 친환경 소재 등 분야에서 연구개발 성과를 내고 있다.

현대모비스는 연구개발 성과를 완성차 고객사와 부품 협력사에 적극 공유해 비즈니스 시너지를 만들어낼 계획이다.

더불어 올해 진행된 모빌리티 기술 축제에서는 올해 가장 많은 성과물이 쏟아진 것으로 집계됐다. 매년 연말 진행되는 ‘엠필즈 페스타’는 1년간 임직원들이 스스로 제안한 아이디어 성과를 총결산하는 자리다.

올해 엠필즈 페스타에는 역대 가장 많은 1170건의 아이디어가 쏟아졌다. 지난해 제안 건수보다 25%가량 증가한 수치로, 전동화와 전장, 샤시·안전, 커넥티비티 등 모빌리티 핵심 분야 아이디어가 모였다. 지난 6년간 누적 아이디어 제안 건수는 5600여 건에 달한다. 현대모비스는 아이디어의 기술성과 상품성을 종합적으로 검토해 본격적인 기술 개발 과제로 구체화한다.

현대모비스는 올해 R&D 투자비를 역대 최대인 2조원 이상 투입해 모빌리티 분야 선도 기술 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다. 현대모비스는 전동화와 전장, 반도체, 로보틱스 등 미래 모빌리티 핵심 사업 영역에서 차별화된 기술 경쟁력을 조기에 확보해 글로벌 고객사 맞춤형 제품으로 시장 공략에 적극 나설 방침이다.