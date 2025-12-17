사회복지공동모금회 등 7개 단체에 온정

[헤럴드경제=박연수 기자] ㈜동서와 동서식품이 17일 사회복지공동모금회 등 7개 단체에 총 5억원의 이웃돕기 성금을 기탁했다고 밝혔다.

이날 ㈜동서는 사회복지공동모금회에 1억원을 기부했다. 동서식품은 사회복지공동모금회 2억원을 포함해 대한적십자사, 해피빈, 한국여성재단, 초록우산어린이재단, 따뜻한동행, 한국소아암재단 등 7개 단체에 4억여원을 기부했다.

성금은 사회적 취약계층과 소외이웃을 위한 기초 생계 지원, 방한용품 지원, 보건 의료 지원 등에 사용된다. 회사 관계자는 “앞으로도 지역사회 내 도움이 필요한 곳을 찾아 나눔을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 동서식품은 지난 3월 ㈜동서와 함께 산불 피해 지역에 성금 3억원과 구호물품을 전달했다. 6월에는 취약계층의 건강한 여름나기를 돕고자 1억원을 기부했다. 또 7월에는 집중호우 피해 지역을 위해 성금 2억원 및 구호물품을 전달했다. 전국푸드뱅크에도 올해 약 4억3000만원 상당의 제품을 기부했다.