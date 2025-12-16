李, 16일 오후 세종정부청사서 보건복지부 업무부고 주재 이 대통령 “탈모도 병의 일부 아니냐? 요새 젊은이들 많이 쓴다더라”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 16일 보건복지부 업무보고에서 탈모와 비만 치료의 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다.

이 대통령은 이날 오후 세종시에서 열린 보건복지부 업무보고 자리에서 “탈모도 병의 일부 아니냐? 요새 젊은이들이 (탈모약을) 많이 쓴다고 하더라”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “젊은 사람들이 ‘나는 보험료만 내고 혜택도 못 받는데 억울하다’ 이런 생각을 하는 사람도 있는 것 같다”면서 세대 간 보험료 혜택 문제를 고민해야 한다고 했다.

이에 대해 정은경 보건복지부 장관이 “건강보험에서 원형 탈모 같은 경우는 치료를 지원을 하고 있는데 유전적인 요인으로 생기는 탈모의 경우 치료하고는 연관성이 떨어져 급여지급을 하고 있지 않다”고 답하자 이에 대해 이 대통령은 “저번 대선 때는 탈모약을 지원해주겠다고 공약했는데 이번에는 안 했다”면서도 “옛날에는 미용이고 봤는데 요새는 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”고 말했다.

그러면서 “예를 들어 비용이 얼마나 드는지 무한대로 해주는게 재정적으로 부담된다면 회수를 제한 또는 총액을 제한해서 혜택을 줄 수 있는 방법을 검토해보면 좋겠다”고 했다.

탈모약을 건강보험 급여대상으로 지정하면 약 가격이 내려갈 수 있다는 점도 긍정적 효과로 제시했다.

아울러 비만 치료제도 건강보험 적용대상이 되는지를 물으면서 이에 대해 ‘고도비만의 경우에 한정된다’고 답하자 “(보험 적용을) 고민은 해야될 것 같다”고 했다.

그러면서 “세대간에 보험료를 냈는데, 나는 혜택이 없다는 청년 소외감이 커져서 하는 얘기”라고 덧붙였다.