[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]저출생과의 전쟁을 선포한지 3년차를 맞는 경북도가 내년 관련 사업에 4000억원을 투입한다.

16일 경북도에 따르면 도는 내년도 저출생과의 전쟁 예산으로 지난해보다 400억원 많은 4000억원을 투입한다.

예산은 늘렸지만 과제는 기존 30개 줄여 120대 과제의 효과를 극대화한다.

분야별 예산은 행복 출산 691억원, 완전 돌봄 2443억원, 안심 주거 700억원, 일‧생활 균형 71억원, 양성평등 65억원, 만남주선 9억원 등이다.

신규 사업으로는 방학 중 어린이집 유휴 공간을 활용해 초등학생 돌봄을 지원하는 초등방학 돌봄터 운영, 돌봄 시설 이용 어린이의 방학 중식비를 지원하는 보듬 밥상 등이 있다.

지역 유휴공간을 활용한 어린이 놀이공간 조성, 영유아 발달 지연을 조기 발견하고 관리하는 발달증진 사업 등도 새롭게 진행한다.

또 돌봄 격차 해소를 위해 내년부터 24시 장애아 전문 어린이집 연장 운영을 실시한다.

특히 내년에는 지역 공동체가 돌봄을 주도할 수 있도록 육아 친화 두레마을 조성 사업에 113억원을 투입한다. 시범 지역은 안동, 청도 등 7개 시·군이다.

난임 부부 시술비, 산모 신생아 건강 관리 지원, 24시까지 주거지 인근에서 아이를 돌보는 K보듬 6000 97개소 운영, 신혼부부와 청년층 주거비 지원, 다자녀 가정 의료비와 이사비 지원 등 기존 사업도 그대로 유지한다.

도는 간담회, 정책 평가 등을 통해 사업을 조정, 보완해나갈 예정이다. 또 현장에서 필요성을 강조하는 사업을 과감히 도입한다.

이철우 경북도지사는 “저출생 극복은 선택의 문제가 아니라 국가의 미래를 좌우하는 가장 시급한 과제”라며 “도는 2026년 역대 최다 규모인 4000억원의 예산을 투입해 돌봄, 주거, 일‧생활 균형 등에서 도민 삶에 실제로 도움이 되도록 현장에서 신속히 집행하겠다”고 말했다.