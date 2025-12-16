2022년 식품업계 최초 인증받아

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드가 보건복지부의 ‘건강친화기업’ 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.

건강친화기업은 직장 내 근로자들을 대상으로 건강친화제도를 모범적으로 운영해 근로자들의 건강 증진에 기여한 기업에 보건복지부가 부여하는 인증이다. 인증은 3년간 자격이 유지된다.

현대그린푸드는 지난 2022년 식품업계 최초로 인증을 획득한 데 이어 이번에 다시 인증을 받았다. 건강친화경영, 건강친화문화, 건강친화활동, 직원만족도 등 4개 부문에서 모두 높은 점수를 얻었다. 특히 임직원의 건강 증진을 위해 만성질환, 생활습관, 정신건강 등 3대 핵심 관리 영역에 대한 프로그램을 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

현대그린푸드는 만성질환과 관련해 임직원 개인별 영양상담과 맞춤형 케어푸드를 제공하고 있다. 혈당 관리나 체지방 조절을 위한 요가·줌바·체형교정 트레이닝 등 다양한 피트니스 프로그램도 제공한다.

생활습관과 관련해서는 임직원 중 신청자를 대상으로 체력 증진과 금연, 비만 관리 등 프로그램을 운영 중이다. 감정 노동자의 직무 스트레스 관리와 자기개발 지원 등 정신건강을 위한 전문 상담 프로그램도 제공한다.

현대그린푸드 관계자는 “앞으로도 임직원의 건강한 근로환경 조성에 앞장서는 것은 물론, 소비자의 식생활에 긍정적인 영향을 미치는 식품기업으로서 역할을 강화하겠다”고 말했다.