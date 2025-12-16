‘순천시 병원 동행 서비스 지원에 관한 조례’ 호평

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시의회 장경원 의원(외서·낙안·별량·상사·도사)이 더불어민주당 참좋은지방정부위원회가 주최한 ‘2025 지방정부 우수정책·지방의회 우수조례 경진대회’에서 최우수 조례 수상자로 선정됐다.

이번 경진대회는 교수, 전직 단체장, 시민사회 인사 등 5명의 심사위원이 참여해 ▲정책·조례의 실효성 ▲혁신성 ▲지속가능성 ▲파급성 ▲주민 체감 효과 등을 기준으로 정밀하게 심사를 진행했다.

장 의원이 대표 발의한 ‘순천시 병원 동행 서비스 지원에 관한 조례’는 질병, 고령 등의 사유로 혼자서 병원 이용이 힘든 지역의 1인 가구 시민을 대상으로 병원 동행 서비스를 지원해 사회 취약 계층의 의료서비스 이용 기회를 제도적으로 보장했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

조례에는 지원 내용, 수행기관 선정 및 협약, 선정 취소, 동행 매니저의 자격, 업무의 위탁 등에 관한 사항이 포함돼 있으며, 특히 병원 동행 서비스 지원 대상과 내용, 지원 방법 등의 내용을 포함해 지원계획을 수립·시행할 수 있도록 했다.

장 의원은 “앞으로도 시대의 변화를 반영하지 못한 사회적 제도에 관심을 갖고, 시민의 안전과 지역의 미래를 책임지는 조례 제정에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.