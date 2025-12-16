[헤럴드경제=홍태화 기자] 인공지능(AI) 산업 거품론이 이어지면서 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락세로 마감했다.

15일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 41.49포인트(0.09%) 내린 4만8416.56에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 10.90포인트(0.16%) 밀린 6816.51, 나스닥종합지수는 137.76포인트(0.59%) 하락한 2만3057.41에 장을 마쳤다.

AI 산업을 둘러싼 불안한 투심이 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 전 거래일 급락에 따른 반발 매수세로 3대 주가지수는 모두 강세로 개장했으나 시장 참가자들은 반등 흐름을 매물 정리 기회로 판단한 듯 개장 직후 매도 우위로 돌아섰다. 주가지수는 빠르게 상승분을 반납했고 나스닥은 0.79%까지 장 중 낙폭을 키웠다.

지난주 브로드컴이 촉발한 AI 회피심리가 이날도 증시에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 브로드컴은 이날 5.59% 급락하며 3거래일 연속 하락했다. 3거래일간 하락률은 20%에 육박했다.

다만 AI 관련주와 기술주를 제외한 업종들은 전반적으로 선방했다. AI 관련주에서 빠져나간 자금이 전통 산업주와 우량주 등으로 몰리며 순환매 장세가 이어진 것이다.

JP모건체이스와 존슨앤드존슨, 프록터앤드갬블, 머크, 골드만삭스가 1% 안팎으로 올랐다. 암젠은 2% 넘게 상승했다.

‘강경 비둘기(완화 선호)’인 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보군에서 멀어지고 있다는 소식도 투심에 영향을 미쳤다.

CNBC 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 주변 고위 인사 사이에선 해싯이 트럼프와 지나치게 가깝다며 차기 연준 의장으로 적절하지 않다는 의견이 나오고 있다.

이에 케빈 워시 전 연준 이사가 유력한 차기 연준 의장으로 새롭게 떠오르고 있다. 12월 초만 해도 해싯으로 완전히 기우는 듯했으나 워시 전 연준 이사가 새롭게 치고 올라오고 있다.