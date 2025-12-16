네모트론3, 라마·딥시크 넘는 성능 개방형 AI 작업관리도구도 인수

[헤럴드경제=김영철 기자] 세계 최대 인공지능(AI) 칩 개발사 엔비디아가 개방형 고성능 AI 모델과 관리도구로 고객 묶어두기에 나섰다.

엔비디아는 15일(현지시간) 자체 오픈소스 대형언어모델(LLM) ‘네모트론3’를 출시한다고 밝혔다.

네모트론3는 파라미터 300억개 규모의 ‘나노’, 1000억개 규모의 ‘슈퍼’, 5000억개 규모의 ‘울트라’ 등 3가지 제품군으로 출시됐다. 이 가운데 가장 작고 효율이 높은 나노 모델은 다른 오픈소스 모델인 메타의 라마 모델이나 중국의 딥시크와 유사하거나 더 높은 성능을 선보였다.

엔비디아가 오픈소스 커뮤니티 허깅페이스에 공개한 벤치마크 점수를 보면 네모트론3 나노 모델은 도구를 사용해 미국 수학경시대회 문제를 푸는 ‘AIME25’에서 99.2%를 기록해 수학적 추론에 특히 강한 면모를 보였다.

모델의 지식 능력을 평가하는 ‘MMLU-Pro’ 벤치마크에서는 78.3%의 점수로 오픈AI가 지난해 출시한 유로 모델 GPT-4o의 72.6%보다도 높았다.

메타가 사실상 개방형 정책을 포기하는 수순에 들어갔고 중국 딥시크는 보안 등 우려로 중국 외 기업이 쓰기를 꺼려한다는 점을 고려하면 엔비디아가 직접 내놓은 네모트론3는 오픈소스 AI 모델 시장에 높은 영향력을 보일 것으로 추정된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “개방형 기술혁신은 AI 발전의 기반”이라며 “네모트론을 통해 첨단 AI를 개방형 플랫폼으로 전환해 개발자들이 대규모 에이전트 시스템을 투명하고 효율적으로 구축할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

엔비디아는 이날 오픈소스 AI 컴퓨팅 작업량 관리 도구 ‘슬럼(Slurm)’의 개발사 스케드MD를 인수했다고도 밝혔다. 슬럼은 수천개의 AI 칩에 작업을 효율적으로 분배하고 관리하는 스케줄러로 세계 500대 슈퍼컴퓨터 시스템 중 절반 이상이 사용하는 도구다. 엔비디아는 이후에도 슬럼을 오픈소스로 유지하겠다고 밝혔다.

엔비디아가 개방형 AI 모델을 내놓고, 개방형 관리 도구까지 인수해 고객들에게 제공하는 것은 자사 그래픽처리장치(GPU)의 장악력을 높이기 위한 것으로 풀이된다. 개방형이자 무료이면서도 성능은 최고 수준에 근접한 네모트론3와 슬럼을 자사 GPU에 최적화해 내놓으면 고객들이 다른 AI 칩에 눈을 돌리지 않고 지속해서 자사 제품을 사용하도록 할 수 있기 때문이다.

엔비디아는 전 세계 최첨단 AI 칩 시장에서 90% 안팎의 점유율을 보이는 사실상의 독점 기업이지만, 최근 구글과 오픈AI 등 거대 기술기업은 자체 AI 칩을 출시하거나 선보이며 엔비디아 지위 흔들기에 나서고 있다.