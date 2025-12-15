‘같이 꿈을 꾸고 싶다’ 출판 기념 서울대서 북콘서트 학생들에 “창업기회 늘 주변에 있다 준비하라” 권고

“K-뷰티의 가장 큰 성과는 ‘메이드 인 재팬’을 ‘메이드 인 코리아’로 바꾼 것이다. 이제 프랑스를 넘어야 하고, 그러려면 가성비 이미지에 프리미엄을 더해야 한다.”

코스맥스그룹 이경수 회장이 ‘같이 꿈을 꾸고 싶다’ 출간을 기념해 15일 서울대에서 재학생을 대상으로 북콘서트를 했다.

이 회장은 1992년 코스맥스 창업 이후 IMF 외환위기, 중국 진출, 글로벌 확장 등 굵직한 고비를 넘으며 코스맥스를 세계 1위 화장품 ODM(연구개발·생산) 기업으로 성장시켰다. 책은 33년간의 여정과 경영철학이 담겼다.

서울대 중앙도서관에서 열린 북콘서트에는 유홍림 서울대 총장과 함께 200여명의 학생들이 참석했다. 김성재 서울대 전기·정보공학부 교수가 사회를 맡았다.

이 회장은 가장 용기있었던 선택에 대한 질문에 “사업초기 가장 큰 용기가 필요했던 결정은 일본 기술제휴를 포기하고 독자 연구소를 선택했던 것이다. 우리만의 기술력을 가질 수 있어서 IMF를 극복하고 지금의 글로벌 뷰티기업으로 도약할 수 있는 기반이 됐다”고 소개했다.

이어 “2004년 중국시장의 잠재력을 예상하고 중국 진출을 선택한 것도 글로벌 1위 ODM으로 올라설 수 있는 결정적 계기가 됐다. 미래를 내다보고 큰 방향을 결정할 수 있었던 것이 지금 생각해도 큰 용기였다”고 했다.

이 회장은 학생들과 질의응답을 주고받으며 K-뷰티의 미래는 물론 창업 도전기도 들려줬다.

그는 “기회는 늘 우리 주변을 돌고 있지만 준비된 사람만이 잡을 수 있다. 학생들도 항시 실력을 닦고 내 주변의 조력자를 모으는 준비를 하면 기회가 왔을 때 잡을 수 있다”고 강조했다.