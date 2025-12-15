[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시민을 위한 일산대교 통행료 반값지원이 내년 상반기 중 이뤄질 전망이다.

김포시가 제출한 일산대교 통행료 지원 조례안이 15일 김포시의회 본회의에서 수정·가결됨에 따라 이를 시행하기 위한 행정 절차가 본격 추진된다.

지원 대상은 김포시에 등록된 차량 중 평일 출퇴근 시간대 일산대교를 이용하는 차량으로 주말과 공휴일은 제외된다.

현재 일산대교 통행료는 1200원이며 조례 시행시 김포시민 차량은 통행료의 50%인 600원만 부담하게 된다. 지원은 하루 1대당 왕복 1회 기준으로 제공된다.

시는 조례 공포 이후 일산대교㈜와의 시스템 구축 협의를 진행하고 빠른 시일 내에 통행료 지원시스템을 구축할 예정이다.

또한 경기도 및 중앙정부와의 협력도 강화해 시민의 실질적인 혜택을 확대해 나갈 방침이다.

김병수 김포시장은 “시민의 교통편의를 최우선으로 고려해 조례 제정을 추진했다”며 “통행료 지원시스템을 조기에 구축해 이르면 내년 상반기 중 실제 통행료 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.