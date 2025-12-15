[헤럴드경제=박혜림 기자] 정부가 인공지능(AI) 글로벌 3강으로 거듭나기 위한 범국가적 전환에 본격적인 시동을 걸었다. 국가인공지능전략위원회가 출범 100일을 맞아 구체적인 인공지능행동계획 실행안을 공개하고, 의견수렴 절차에 들어간다.

국가인공지능전략위는 15일 서울스퀘어에서 출범 100일 기념 기자간담회를 열고, 그간의 주요 성과와 함께 대한민국 인공지능행동계획안을 설명했다.

위원회는 이날부터 내년 1월 4일까지 20일간 각계 의견수렴에 착수한다.

위원회는 지난 9월 8일 출범한 국가 최고 수준의 AI 전략기구로, 대통령 주재 제1차 전체회의에서 인공지능행동계획 추진 방향을 의결한 바 있다. 이후 민간 전문가 중심의 분과위원회와 태스크포스(TF)를 통해 토론과 관계부처 협의를 거쳐 총 98개 과제를 담은 행동계획안을 마련했다. 위원회는 이번 계획을 실행 중심의 국가 전략이자, 각 부처가 수행해야 할 과제를 명확히 제시한 새로운 형태의 국가 AI 전략이라고 설명했다.

행동계획은 ▷AI 혁신 생태계 조성 ▷범국가 AI 기반 대전환 ▷글로벌 AI 기본사회 기여 등 3대 정책축과 12대 전략 분야로 구성됐다. 먼저 AI 혁신 생태계 조성을 위해 첨단 GPU와 국산 AI 반도체를 기반으로 대규모·강소형 데이터센터를 균형 있게 확충하고, 화이트해커를 활용한 상시 보안점검 체계를 도입한다. 이를 통해 컴퓨팅·데이터·보안을 아우르는 AI 고속도로 구축을 추진한다.

차세대 기술 분야에서는 2030년 피지컬 AI 세계 1위 달성을 목표로 핵심 기술과 데이터를 확보하고, AI를 활용한 과학적 발견 가속화 체계를 구축한다. 아울러 초·중·고 연계 AI 필수 교육체계를 마련하고, 부처별 AI 인재양성 사업을 연계해 핵심 인재 확보에 나선다. 개인정보와 저작물 활용과 관련한 법·제도 정비도 병행한다.

범국가 AI 대전환 전략으로는 제조업, 국방, 문화콘텐츠 등 우리 강점 산업을 중심으로 AX(인공지능 전환)를 가속화하고, AI 풀스택 수출 확대를 추진한다. AI 기반 정부 업무관리 플랫폼 구축과 민간 역량을 활용한 공공시스템 재설계도 포함됐다. 지역별로는 K-AI 특화 시범도시를 조성하고, 5극 3특 지역 성장 전략과 연계한 AI 확산을 추진한다.

글로벌 AI 기본사회 실현을 위해서는 노동·복지·교육·의료를 아우르는 AI 기본사회 추진계획을 수립하고, APEC AI 이니셔티브 등을 통해 국제 확산을 도모한다.

임문영 부위원장은 “앞으로 인공지능행동계획에 대한 각 부처의 실천 여부를 세밀하게 지켜보고 조정하면서, 성과를 낼 수 있도록 더욱 열심히 돕겠다”면서 “특히 내년 인공지능 사업 예산 9조9000억원 중 새롭게 추진되는 신규사업은 더욱 집중적으로 챙기도록 하겠다”고 말했다.