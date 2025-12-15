▶ 서울 접근성 따라 기업 성패 갈린다… 수도권 지식산업센터, 입지 경쟁 본격화

▶ 지금, 향후 누릴 수 있는 교통망 잘 따져 선택해야 기업 가치 극대화할 수 있어

최근 기업들은 단순한 업무 공간을 넘어, 사업의 효율성을 극대화하고 우수 인재를 유치하며 시장 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 거점을 끊임없이 모색하고 있다. 특히 지식산업센터는 이러한 기업 활동의 핵심 인프라로 자리매김하고 있으며, 그 중에서도 ‘서울 접근성’의 유무가 기업의 지속 가능한 성패를 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

실제 수도권 외곽 지식산업센터의 경우 합리적인 분양가를 내세우고 있더라도, 서울 접근성이 미비한 경우 기업의 외면을 받는 현상이 비일비재한 것도 이와 같은 이유다.

그만큼 지식산업센터에 있어 서울 접근성은 비즈니스 운영의 효율성을 획기적으로 높이는 기반이다. 서울, 특히 강남이나 광화문, 여의도 등 주요 비즈니스 중심지에 있는 주요 고객사, 협력사, 투자사들과 잦은 미팅 및 협업이 필수적인 기업에게 원활한 교통은 곧 시간과 비용의 절감으로 이어지기 때문이다.

서울 접근성의 가치는 수도권에 있는 지식산업센터일수록 더욱 중요하다. 서울 도심의 높은 임대료와 분양가 부담 없이, 합리적인 비용으로 사옥을 마련하면서도 서울의 풍부한 비즈니스 인프라를 효과적으로 활용할 수 있기 때문이다. 특히 우수한 인재를 유치하고 유지하는 데 결정적인 요인이 되는데, 많은 직장인이 서울 중심권 접근성을 중요하게 생각하므로, 출퇴근 편의성은 임직원 만족도와 직결되어 인재 확보 경쟁에서 우위를 점할 수 있다. 여기에 향후 서울 접근성이 더욱 좋아질 지역의 지식산업센터라면, 미래 가치마저 달라질 수 있다.

부동산 전문가는 “지식산업센터를 선택하는 기업이라면 현재의 편리함과 더불어 미래의 확장된 서울 접근성까지 고려해야 한다. 특히 수도권 내에서 현시점의 서울 접근성은 물론, 향후 확충될 교통 인프라를 통해 접근성이 더욱 비약적으로 향상될 지역의 지식산업센터는 다른 단지들에 비해 기업의 더 나은 성장 가능성과 경쟁력을 유지하는 전략적 선택지가 될 것”이라고 설명했다.

이러한 가운데, 서울 바로 옆에 위치한 구리갈매지구에서 지식산업센터를 분양 중으로 알려져 수요자들의 관심이 몰리고 있다. 그 주인공은 ‘현대 테라타워 구리갈매’다.

‘현대 테라타워 구리갈매’가 들어서는 구리갈매는 고속도로 개통으로 특히 주목받고 있다. 지난해 말 개통된 세종~포천 고속도로(일명 제2경부선)의 안성~구리 구간은 수도권 동남부와 서울 동북권을 빠르게 연결하며 기존 경부·중부고속도로의 교통량을 분산시키고 있다.

‘현대 테라타워 구리갈매’는 세종~포천고속도로 갈매IC와 퇴계원IC에 매우 인접한 위치에 조성돼 있어 고속도로 진출입이 매우 용이한 장점이 있다. 고속도로의 진입과 진출이 빠르고 용이하다는 점은, 자재나 제품의 운송은 물론 외부 고객·거래처 방문, 택배·물류 차량 운영 측면에서도 상당히 큰 메리트가 되고 있다.

근로자의 경우에도 대중교통을 이용한 서울 접근성이 매우 탁월하다. 경춘선 갈매역과 별내역이 가깝고 경춘선 별내역에는 서울지하철 8호선 연장선인 별내선이 지나기 때문에 지하철 8호선 별내선을 통해 잠실까지 30분 안에 이동이 가능하다. 또 5호선(천호), 2호선(잠실), 9호선(석촌), 3호선(가락시장), 수인분당선(복정·모란) 등에서 한 번만 환승하면 강남을 비롯해 서울 주요 지역으로 이동하기 매우 수월해졌다. 여기에 GTX-B노선 정차 추진까지 더해지며 철도와 도로를 모두 품은 전방위 교통 요충지로 재편되고 있어 향후 기대감이 더욱 높은 상황이다.

또 단지는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력이 돋보인다. 타 지역에서 비싼 임대료를 지불하며 입주 중인 기업들이라면, 임대보증금 수준으로 이 곳에서는 입주가 아닌 자산 취득이 가능한 셈이기 때문이다.

단지는 입주기업들의 성공적인 비즈니스를 지원하기 위해 여러 특화설계와 커뮤니티 등도 제공한다. 특히 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 등 지식산업센터를 층별, 라인별로 구분해 상품성은 물론 효율성을 극대화한 점이 눈에 띈다.

‘현대 테라타워 구리갈매’는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 확인할 수 있다.