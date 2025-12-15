올해 종합 34위... 17년 연속 ‘대한민국 100대 브랜드’ 선정 환경가전·슬립·힐링케어까지 韓 대표 렌탈 브랜드 신뢰도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 설루션 기업 코웨이가 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에 17년 연속 선정됐다.

‘대한민국 100대 브랜드’는 특허 받은 브랜드 가치 평가 모델 BSTI(Brand Stock Top Index)를 기반으로 국내 230여 개 주요 산업 부문의 1000여 개 브랜드 중 가장 점수가 높은 상위 100개 브랜드를 선정하는 제도다.

코웨이는 이번 조사에서 BSTI 총 857.8점(1000점 만점)을 기록하며 종합 34위에 올랐다. 2009부터 17년 연속 선정되며 대한민국을 대표하는 브랜드로서 높은 소비자 신뢰와 시장 경쟁력을 다시 한번 확인했다.

올해 코웨이는 베스트셀러 정수기 ‘아이콘 시리즈’의 신제품 얼음정수기 3종(스탠다드·미니·맥스)을 출시하며 라인업을 더욱 세분화했다. 얼음 사용이 계절을 넘어 일상화되면서 소비자 니즈가 다양해짐에 따라 초소형, 대용량 등 라이프스타일 기반 선택지를 확대했다.

또한 코웨이의 침대와 안마의자 제품군을 아우르는 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’는 디자인과 기능을 모두 갖춘 제품력을 바탕으로 슬립 및 힐링케어 시장을 선도하고 있다.

최근에는 식품의약품안전처(식약처) 인증을 획득한 ‘비렉스 코어셋·마사지셋’ 등 의료기기 4종을 출시하며 가정용 의료기기 라인업 확대에 나섰다. 신제품은 마사지 베드 형태의 의료기기로 식약처로부터 온열기 2등급 의료기기 인증을 획득, ▲추간판 탈출증(디스크) ▲퇴행성 협착증 치료 ▲근육통 완화의 3가지 효능을 인정받았다.

코웨이는 “국내 대표 렌탈 브랜드로서 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 브랜드 가치를 더욱 높여가고 있다”며 “앞으로도 베스트 라이프 솔루션 컴퍼니로서 고객의 생활 전 영역에서 차별화된 제품과 서비스를 제공하겠다”고 말했다.