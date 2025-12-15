대한체육회(회장 유승민)는 지난 11~12일 이틀간 서울 청담 리베라호텔 베르사이유홀에서 ‘2025년도 국내개최 국제대회 운영 관계자 성과공유 워크숍’을 개최했다고 15일 밝혔다.

종목단체 및 지자체 협업, ESG 및 관중친화적 국제대회 운영, 홍보·중계 분야 성공, 종목 경기력 향상을 위한 국제대회 개최 성과, 해외 옵저버 프로그램 참가 후기 등 국제대회 유치 및 개최 역량 강화를 위한 사례 중심의 주제가 주요내용으로 발표됐다.

이번 행사에는 대한양궁협회, 대한스쿼시연맹, 서울특별시청, 경상남도청 등 종목단체와 지방자치단체 관계자 약 100명이 참석했다.

유승민 회장은 “올해로 3년째를 맞이한 성과공유 워크숍이 국제대회 유치·개최 업무를 수행하는 종목단체 및 지방자치단체 실무자 여러분께 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 국제대회 운영에 필요한 핵심 정보를 체계적으로 제공하고, 유관기관 간 협력 강화를 위한 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴·지원하겠다”고 말했다.