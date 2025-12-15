울산 송정LH 36㎡형 등 14호실 26일까지 접수…내년 2월 입주

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 내년 2월 입주 예정인 ‘한국석유공사 지역청년 공유 사택’에 입주할 청년을 15일부터 26일까지 모집한다.

대상 사택은 ▷북구 송정LH 2단지 전용면적 36㎡ 12호실, 26㎡ 1호실 ▷북구 매곡휴먼시아 전용면적 46㎡ 1호실 등 모두 14호실이다.

모집 대상은 관내 중소·중견 기업 및 비영리법인(공공기관 제외)에 취업 또는 창업 중인 무주택 청년(19~39세)으로 1인 가구 세대주다.

신청은 울산시 지방시대담당관 방문 또는 등기우편(울산 남구 중앙로 201, 울산시청 지방시대담당관 공공기관유치지원팀), 전자우편(dasom89@korea.kr)으로 하면 된다. 자세한 사항은 울산시 누리집(www.ulsan.go.kr) ‘고시공고란’에 게시돼 있으며, 발표는 오는 29일에 한다.

지원 대상자로 선정되는 청년은 공유사택의 관리비와 예치금 100만원을 부담하고, 한국석유공사는 보증금과 임대료를 최소 2년간 지원한다.

한편 ‘지역청년 공유사택 지원사업’은 울산시와 한국석유공사, 한국토지주택공사(LH)가 업무협약을 통해 한국석유공사의 신규직원용 사택 일부를 지역 청년에게 제공하는 사업이다.