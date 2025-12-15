미국 DG 퓨얼스와 계약 체결 수행기간 10개월 ‘4.4조원’ 본사업 연계수주 목표 “에너지 전환 신사업 참여 확대”

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성E&A는 12일 미국 지속가능항공유(SAF) 프로젝트 개발회사인 DG 퓨얼스와 ‘미국 루이지애나 SAF 생산 프로젝트’ 기본설계(FEED) 업무에 대한 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

삼성E&A 총 2개 패키지 중에 청정수소생산 패키지를 수행할 예정이다. 수주금액은 약 230억원(1570만달러), 수행기간은 약 10개월이다. 삼성E&A는 기본설계 완료 후 본사업 연계수주를 목표로 하고 있다. 본사업 규모는 약 30억달러(약 4조4000억원) 규모로 알려져 있다.

미국 루이지애나주 세인트 제임스 패리시 지역에 건설되는 이번 프로젝트는 폐자원을 원료로 활용해 연간 60만톤의 SAF를 생산하는 사업이다. 삼성E&A는 공기분리장치(ASU), 자동 열 개질기(ATR), 이산화탄소 포집 등 블루수소 시설과 수전해 기술 기반의 그린수소 시설을 담당한다.

삼성E&A는 지난해말 1조4000억원 규모 말레이시아 SAF 수주에 이은 이번 계약으로 글로벌 SAF 시장 진출을 본격화했다. SAF는 기존 화석연료 대신 바이오 원료로 생산된 항공유로 탄소 배출을 대폭 줄일 수 있어 차세대 친환경 에너지원으로 주목 받고 있다. 삼성E&A는 SAF, 탄소 포집, 수소, 암모니아, 액화천연가스(LNG) 등 에너지 전환 핵심 기술을 확보하기 위해 투자 및 협업을 진행하고 있다.

삼성E&A 관계자는 “성공적인 FEED 수행을 통해 본사업 연계수주로 이어가겠다”라며 “이를 통해 신시장으로 공들이고 있는 북미 지역에서의 입지를 공고히 하고, 에너지 전환 신사업 참여를 확대해 나가겠다”고 말했다.