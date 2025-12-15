60도 마찰열에 지워지는 특수잉크 적용 리쥼3, 흑·청·적 색상 내장된 멀티팬 리쥼S, 그린 등 10개 잉크컬러 구성

[헤럴드경제=강문규 기자] 문구기업 모나미는 60도 마찰열로 글씨를 지울 수 있는 특수잉크가 적용된 중성펜 리쥼 3(Rizum 3)·리쥼 S(Rizum S) 신제품을 출시한다고 15일 밝혔다.

모나미에 따르면 해당 제품들은 지워지는 중성펜으로, 펜 상단부에 부착된 전용 지우개를 통해 마찰열을 발생시켜 글씨를 손쉽게 지우고 다시 쓸 수 있다. 또한 장시간 사용해도 손이 피로하지 않은 부드러운 필기감이 특징이다.

리쥼 3는 3가지 색상이 하나의 볼펜에 내장된 멀티펜으로, 일상에서 가장 많이 사용하는 흑·청·적 컬러를 사용해 실용도를 높였다. 필기선은 0.38mm와 0.5mm 2가지 타입으로 구성했다. 리쥼 S는 단색 중성펜으로, 필기선은 0.38mm다. 잉크 컬러는 오렌지, 그린, 스카이블루 등 총 10가지다.

리쥼 시리즈에 사용할 수 있는 전용 리필심엔 흑·청·적 총 3가지 컬러가 있다. 리필심으로 간편하게 교체가 가능하다. 다만 잉크 특성상 60도 이상의 열이 가해질 시 잉크가 사라져, 중요 문서 및 공문서 등 주의가 필요하다.

해당 신제품은 이날 모나미 네이버 브랜드스토어를 비롯해 쿠팡 및 교보문고, 아트박스 등 온·오프라인 채널에서 구매할 수 있다. 모나미는 공식 SNS 계정을 통해 신제품 출시 기념 체험단 모집과 기대평 댓글 이벤트 등을 진행할 예정이다.

모나미 관계자는 “리쥼 3·리쥼 S 신제품은 모나미의 기술력으로 만든 특수잉크를 활용해 일상에서 쉽고 간편하게 필기 및 수정이 가능한 제품”이라며 “일상에서 펜 하나로 더욱 편리해진 필기 경험을 느껴보시길 바란다”고 말했다.