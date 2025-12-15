호주 총기난사에 “반유대주의 공격”…美브라운大 총격 피해자 애도

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 시리아에서 발생한 미군 대상 공격에 대해 “이 일을 저지른 사람들에게는 큰 피해가 있을 것”이라며 보복을 거듭 예고했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 크리스마스 리셉션에서 행한 연설에서 “우리는 2명의 위대한 애국자를 악한 사람들에 의해 잃었다”며 이같이 말했다.

앞서 시리아에서 작전 중이던 미군 2명과 통역사 1명 등 미국인 3명이 지난 13일 무장단체 이슬람국가(IS) 소행으로 추정되는 공격으로 숨졌다. 이에 트럼프 대통령은 13일에도 소셜미디어 트루스소셜 등을 통해 “매우 강력한 보복이 있을 것”이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이날도 “그들은 한 명, 개인을 잡았지만, 큰 피해가 있을 것”이라며 보복에 나설 뜻을 재확인했다. 다만 트럼프 대통령은 해당 공격에 대해 “시리아 정부가 아니라 ISIS(미군이 ‘이슬람국가’를 일컫는 명칭)였다”며 “시리아 정부는 우리 편에서 싸웠고, (시리아의) 새 대통령도 우리 편에서 싸웠다”고 말했다.

트럼프 대통령은 현지시간 14일 호주 시드니 인근 본다이 해변에서 대규모 유대인 행사 참석자들을 겨냥해 벌어진 총기 난사 사건(사망자 최소 11명)에 대해선 “명백히 반유대주의 공격이었다”고 비판했다.

그는 미국 로드아일랜드주에 있는 아이비리그 명문대 중 하나인 브라운대 캠퍼스에서 13일 벌어진 총격 사건으로 최소 2명이 사망하고 9명이 부상한 것에 대해서는 애도를 표했다.

한편 마코 루비오 미 국무장관은 이날 아사드 알샤이바니 시리아 외무장관과 통화를 갖고 미군을 겨냥한 이번 매복 테러 사건에 대해 논의했다고 토미 피곳 국무부 수석부대변인이 밝혔다.

피곳 수석부대변인은 “알샤이바니 장관은 이번 사건에 애도를 표하며 시리아 정부가 ISIS라는 공동의 위협을 약화하고 파괴하겠다는 약속을 재확인했다”며 “미국은 미국인을 해치고 위협하는 모든 이를 저지할 것”이라고 했다.