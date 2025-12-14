김·이·박 등 같은 성씨 많아 각인 어려워 튀는 복장·독특한 레퍼토리 등 개성 보여줘 콩쿠르 이후 기회 잡으려면 ‘스타병’ 금물

[헤럴드경제=고승희 기자] “콩쿠르 1라운드에서 보통 15명의 김(KIM), 20명의 이(LEE), 10명의 박(PARK)이 있어요. (웃음) 보통 알파벳 순서로 연주하는데, 어쩌면 (이런 규칙이) 한국 참가자들에게 불공평한 일일 수 있어요.”

피터 폴 카인라드 국제세계콩쿠르연맹(WFIMC) 회장은 최근 헤럴드경제와 만나 조금 과장을 보태 이렇게 말하며 웃었다.

국내 톱3 성씨인 ‘김, 이, 박’의 압도적 기세는 세계 클래식 음악계에서도 늘 화두다. 수백 명이 지원하는 세계적인 음악 경연에서 같은 이름을 가진 참가자가 줄줄이 등장하는 일이 흔하지만, 한국인 참가자에겐 더욱 자주 일어나는 일이어서다. 우스갯소리지만, 손·조·림(임)·선우와 같은 성씨는 콩쿠르 무대에서 한국인 ‘성씨 경쟁’에서 비켜나가 심사위원 눈에 더 쉽게 들었는지도 모른다. 탁월한 음악성은 별개로, 이름 역시 경쟁력이자 브랜딩의 하나가 됐다는 게 업계 관계자들의 전언이다.

헤럴드경제는 130개에 달하는 국제 음악 콩쿠르가 속한 세계 최대 규모의 음악 경연 네트워크인 WFIMC가 한국에서 포럼을 진행하는 동안 피터 폴 카인라드 WFIMC 회장, 시시 예 중국 쇤펠트 현악 콩쿠르 대표 겸 WFIMC 부회장, 플로리안 리임 WFIMC 사무총장, 자크 마르키스 더 클라이번 회장, 미하엘 헤플리거 루체른 페스티벌 전 음악감독 등을 각각 만나 연주자들이 세계 콩쿠르 경연 과정과 콩쿠르 이후 지속가능한 경쟁력과 생명력을 가질 수 있는 노하우를 들어봤다.

눈에 띄어야 사는 콩쿠르…비슷한 이름은 ‘약점’

참가자도 많고, 우승자도 많다. WFIMC에 따르면, 전 세 콩쿠르 우승자의 15%가 아시아인인데, 그중에서도 25%가 한국 출신(2025년 12월 기준) 연주자다.

플로리안 리임 WFIMC 사무총장은 “대부분 콩쿠르에서 한국인 참가자의 숫자는 늘 최다를 기록한다”며 “독일, 오스트리아, 네덜란드 등의 작은 도시에서 열리는 콩쿠르에선 총지원자 200명 중 70~80명이 한국인인 경우도 많다”고 했다.

한국인들의 콩쿠르 참가가 늘고, 이들의 뛰어난 기량이 전 세계 클래식 애호가들에게 각인될수록 각각의 콩쿠르에서도 이들을 예의주시하게 됐다. 문제는 같은 성씨, 같은 이름, 혹은 비슷한 이름 때문에 연주자 각각을 구분하기 어렵다는 점이다.

카인라드 회장은 “다섯번째 미스터 김(Kim)이 지나고 나면 심사위원들은 누가 누구였는지, 앞의 김씨가 어떤 연주를 했는지 기억이 뒤섞여 혼란에 빠진다”고 했다.

2022년 임윤찬이 우승한 미국 반 클라이번 국제 음악 콩쿠르를 운영하는 더 클라이번 재단의 자크 마르키스 회장은 “어느 해엔 여섯 명의 김씨가 참가했는데, 당시 혼란이 일지 않도록 6명의 김씨 참가자를 각기 다른 조에 분산시키려고 했다”고 말했다.

물론 콩쿠르의 이같은 조치는 심사위원과 콩쿠르 측의 각별한 관심과 성의가 뒤따라와야 가능하다. 그는 “본질적으로 심사위원과 함께하는 우리의 일은 참가자들을 메모하고, 콩쿠르 내내 참가자들을 잊지 않고 이들이 기억에서 사라지지 않도록 확인하고 있다”고 했다.

전 세계 참가자와 순위를 가르는 ‘콩쿠르 전쟁터’에서 한국인 참가자들은 우세한 참가율 덕에 ‘한국인 대 한국인’의 대결 구도가 자주 형성된다. 심지어 같은 학교에서 같은 교수를 사사했다면 두 참가자의 실력과 스타일은 변별력을 찾기 어려워질 수도 있다. 전문가들은 때문에 연주자 한 명 한 명의 개성과 독창성을 강조한다.

카인라드 회장은 “중요한 것은 연주자들이 자신의 고유한 방식을 찾아 새로운 것을 시도해 보려는 뻔뻔함”이라고 말했다. 의상, 무대를 걸어 나올 때부터 갖게 되는 ‘강렬한 존재감(Authenticity & Aura)’도 포함된다. 마르키스 더 클라이번 대표는 “빨간색이나 파란색 정장을 입어서라도 시각적으로 기억에 남기라”고 강조했다. 가장 중요한 것은 ‘나만의 레퍼토리’다.

“한번 생각해 보세요. 심사위원들은 굉장히 공정하지만, 다섯 명의 이씨, 여섯 명의 박씨가 모두 베토벤 소나타를 연주한다면 심사위원 스스로 이들을 구분하기 어려운 지경에 다다를 거예요. 만약 참가자의 이름이 ‘살로마 다고라’라면, 이름만으로도 같은 소나타를 연주해도 기억될 여지가 커요.” (피터 폴 카인라드 회장)

이쯤하면 이름과 성씨도 경쟁력이나 다름없다. 카인라드 회장은 그러나 “이름보다 혁신적인 레퍼토리로 자신을 소개하는 것이 핵심”이라고 했다. 그는 지난 9월 열린 부소니콩쿠르에서 우승한 중국 상하이 출신의 우이판의 사례를 들었다. 당시 부소니 콩쿠르 예선엔 2008년생 우이판과 2005년생 우이판이 나왔으나, 어린 우이판은 건강 문제로 콩쿠르를 완주하지 못했다. 그는 이후 쇼팽 콩쿠르에 나오기도 했다. 부소니에서 우승한 우이판은 다양한 레퍼토리 중 스카를라티의 소나타와 페데리코 몸포우의 ‘풍경’ 1, 2번을 연주했다.

카인라드 회장은 “우이판의 선곡은 부소니 콩쿠르에선 처음으로 나온 레퍼토리였다”며 “이탈리아인들은 당시 콩쿠르에서 이 작고 섬세한 곡을 들으며 우이판을 ‘아, 그 이상한 레퍼토리 연주하는 아티스트’라고 불렀다. 이 사례는 개별 아티스트의 브랜딩이 얼마나 중요한지를 보여준다”고 말했다. 우이판은 올해 콩쿠르에선 우승과 더불어 청중상도 받았다.

스타병·오만한 태도의 연주자는 ‘아웃’

21세기의 클래식 음악 콩쿠르는 K-팝의 TV 오디션과 다르지 않다. 콩쿠르는 스타 탄생의 보고다. 비단 우승자에게만 해당하는 이야기는 아니다. 콩쿠르의 생중계를 통해 눈에 띈 사람들은 클래식 애호가와 매니지먼트사의 ‘원픽’이 된다. 이쯤하면 콩쿠르가 인생 대역전의 복권처럼 느껴지나, 진짜 중요한 것은 그 이후다.

하루아침에 슈퍼스타가 된 풋내기 수상자나 이제 막 커리어를 시작한 연주자들에게도 이른바 ‘스타병’이 온다. 각 콩쿠르를 이끄는 수장들은 한결같이 고개를 내저었다.

피터 폴 카인라드 회장은 “젊은 연주자가 지속가능한 경력을 쌓아가는 과정에서 예술감독과의 상호작용을 과소평가해서는 안 된다”고 말했다. 예술감독은 연주자들이 가장 먼저 만나 프로그램부터 출연료, 세금 문제까지 논의하는 사람이다. 이 과정에서 연주자의 속내가 드러나는 경우가 많다. 자신의 몸값을 놓고 실랑이와 밀고 당기기를 하는 경우가 적잖다.

“아티스트가 출연료나 세금 문제를 너무 오래 논의하기 시작하면, 예술감독들은 그를 다시 무대에 세우기까지 고심하게 됩니다. 모든 예술가는 프로가 된 첫 단계에서 당연히 공정한 방식으로 급여를 받아야 하지만, 이제 시작하는 단계라면 슈퍼스타가 요구하는 모든 것을 요구하지 마세요. 그저 기쁜 마음으로 받아들인다면, 러브콜을 보낸 사람들은 젊은 연주자를 다시 부를 겁니다.” (카인라드 회장)

새싹 연주자들이 자기만의 길을 가는 과정에서 이들에게 요구되는 중요한 덕목은 ‘겸손하고 친절한 태도’다. 벼락스타들이 오만한 경거망동으로 슈퍼스타 행세를 한다면 가차 없이 ‘아웃’이다.

마르키스 더 클라이번 회장은 “콩쿠르는 수상자들에게 공연 계약의 문을 가장 처음 열어주는 플랫폼”이라며 “우리는 그들에게 전진할 문을 열어준다. 콘서트 후 후원자들의 저녁 식사에 초대받았는데 불친절한 태도로 일관해 예술 감독의 마음을 불편하게 하고, 후원자들이 자신이 헛되이 돈을 줬다고 생각하는 순간 그걸로 연주자의 기회는 끝이 난다”고 했다.

지휘자, 오케스트라 단원, 기획자 등 함께 일하는 사람을 향한 친절한 태도는 무엇보다 필수적이다. 함께 하는 사람들을 존중하며 모두에게 ‘좋은 행동’을 하는 것이 이후의 무대를 결정한다. 한 사람의 평가가 한 연주자의 평판과 무대 기회를 결정하기 때문이다. 클래식 음악계에서도 태도는 곧 실력인 셈이다.

마르키스 회장은 “첫발을 디딘 시기 연주자들에게 중요한 것은 출연료의 숫자가 아니라 네트워크와 평판을 만들어가는 것”이라며 “예술감독들은 서로 정보를 공유한다. 실력이 아무리 좋아도 ‘그 사람 까다롭다’라는 평판이 돌면 섭외 리스트에서 삭제된다. 실력이 조금 부족해도 친절하고 일하기 편한 연주자를 선호한다”고 귀띔했다.

실제로 클래식 업계엔 이런 사례가 흔하다. 소프라노 캐슬린 배틀은 뉴욕 메트로폴리탄 오페라에서의 리허설 당시 지속적인 ‘비전문적 행동(Unprofessional actions)’으로 지휘자, 동료, 스태프들에게 무례하게 대하고 까다로운 요구를 일삼았다. 악명 높았던 그의 행동에 당시 메트로폴리탄 오페라 총감독 조셉 볼프가 “더 이상 함께 일할 수 없다”며 그녀를 해고했다. 대외적으론 건강상의 문제로 하차한다고 알려지지만, 실상은 “지휘자와의 음악적 해석 차이로 인한 충돌, 리허설 태도의 불량, 준비 부족, 까다로운 태도”가 원인이 되는 경우가 많다고 업계에선 말한다.

카인라드 회장 역시 “아티스트가 너무 까다로운 모습을 보이는 것은 결국 심리적 불안의 표현”이라며 “그 불안은 연주자의 실력으로 평가된다. 기획자나 예술가들에게 떠넘겨선 안된다”고 강조했다.

이제 막 프로의 세계에 나왔으면서 어쭙잖게 재고 따지는 모습이나 불성실한 태도 역시 ‘최악의 연주자’ 리스트로 직행하기 십상이다. 특히 콩쿠르의 수장들은 “뉴저지 심포니는 뉴욕 필하모닉이 아니니 대충해도 된다며 리허설에 준비 없이 오는 불성실한 태도”를 최악의 행태로 꼽았다. 게다가 리허설 시간보다 사회관계망서비스(SNS) 관리나 팬 서비스에 집착하며 엉뚱한 우선순위를 세우는 것도 프로답지 못한 행동이라고 일갈했다.