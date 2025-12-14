편집자주

한 주간 온라인을 달군 영상을 콕 집어 소개합니다.

‘기괴한’ 머스크·베이조스 로봇개?…몸값은 1억 ‘인기폭발’

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 제프 베이조스 아마존 창업자의 얼굴을 한 로봇 개가 전시장 바닥을 네발로 종종거리다 갑자기 멈춰 서더니, 배변 자세를 취한다. 그리고 잠시 후 정말로 ‘무언가’를 배출한다.

7일(현지시간) 미국 플로리다에서 열린 세계적인 아트 페어 ‘아트 바젤 마이애미 비치’에서 관람객들의 탄성을 자아낸 문제의 작품이다.

이 기괴한 로봇 개들은 머스크와 베이조스뿐 아니라 마크 저커버그 등 빅테크 CEO와 피카소, 워홀 등 예술 거장 5인의 얼굴을 정교하게 재현한 마스크를 쓰고 전시장 곳곳을 돌아다닌다. 관람객을 향해 카메라를 찍기도 하고, 때가 되면 슬그머니 쪼그려 앉아 각 인물의 화풍을 따라 만든 디지털 아트 이미지를 ‘배설물’처럼 떨어뜨리는 방식이다.

마크 저커버그는 메타버스풍 이미지를, 머스크는 흑백 로봇 스타일을, 피카소는 입체파, 워홀은 팝아트 느낌의 이미지를 배출한다. 그야말로 “스타일리시한 응가”가 쏟아져 나오는 셈이다. 로봇 개들이 남긴 이미지에는 ‘분변 샘플(Excrement Sample)’이라는 도장과 함께 “예술 애호가에게 역겨움을 유발할 수 있음”, “일부 타락한 수집가에게 통제 불가능한 흥분을 일으킬 수 있음” 이라는 경고문까지 붙어 있다.

놀랍게도, 이 이미지 중 일부는 실제로 대체 불가능 토큰(NFT)으로 발행된다. 더 놀라운 사실은, 이 로봇 개들이 대당 1억 원이 넘는 가격에 이미 ‘완판’됐다는 것.

이 기괴한 전시를 만든 디지털 아티스트 비플(Beeple)은 이번 작품을 통해 현대 사회가 미디어와 알고리즘을 통해 세상을 바라보는 방식을 풍자했다. 작가는 “예전에는 예술가의 눈을 통해 세상을 보았다면, 지금은 저커버그와 머스크 같은 인물들이 우리가 무엇을 보고 어떻게 보는지까지 결정한다”라며 “우리는 앞으로 점점 더 AI와 로봇의 시각을 통해 세상을 바라보게 될 것이다”라고 말했다.

로봇 개가 ‘배설’하는 것은 단순한 ‘엽기 퍼포먼스’가 아니라, “누가 우리의 시선을 통제하는가?”에 대한 작가의 질문이라는 의미다.

비행기 꼬리에 낙하산 걸려 ‘아찔’…스카이다이버, 칼로 끊고 구사일생

스카이다이빙 도중 한 스카이다이버의 낙하산이 비행기 꼬리에 걸리는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 조종사와 스카이다이버의 침착한 대응으로 인명 피해 없이 마무리됐다.

11일(현지시각) 호주 교통안전국(ATSB)은 지난 9월 퀸즐랜드 털리 공항 상공에서 발생한 스카이다이빙 항공기 사고에 대한 최종 조사 보고서를 공개했다.

보고서에 따르면 사고 당시 항공기에는 조종사 1명과 스카이다이버 17명이 탑승해 있었고 이들은 약 1만5000피트(약 4500m) 상공에서 낙하 준비 중이었다.

조종사가 속도를 85노트로 낮추고 점프 신호를 보낸 직후 첫 번째 스카이다이버의 예비 낙하산 손잡이가 항공기 날개 플랩에 걸리면서 낙하산이 의도치 않게 펼쳐졌다.

펼쳐진 예비 낙하산에 의해 스카이다이버는 갑자기 뒤로 끌려갔고 이 과정에서 다리가 항공기 왼쪽 수평안정판과 충돌해 기체 꼬리 부분이 크게 손상됐다.

이후 예비 낙하산이 안정판에 감기면서 스카이다이버는 항공기 아래에 매달린 상태가 됐다는 사실을 전달받은 조종사는 엔진 출력을 낮추고 상황 통제에 나섰다.

항공기 안에 있던 나머지 스카이다이버 13명은 차례로 탈출했고 출입구에 남아 있던 2명은 매달린 스카이다이버가 비상용 나이프를 이용해 예비 낙하산 줄 11개를 직접 절단하는 모습을 지켜봤다.

낙하산 일부가 찢어지며 항공기에서 벗어난 스카이다이버는 조치 이후에 메인 낙하산을 펼쳐 무사히 착지했다. 다행히 그는 경미한 부상만 입은 것으로 전해졌다.

조종사는 항공기 꼬리 부분이 손상됐지만 속도를 유지하며 관제당국에 비상 상황을 알린 뒤 침착하게 대응해 털리 공항에 무사히 착륙했다.

ATSB는 이번 사고와 관련해 스카이다이버들이 항공기에서 이탈할 때 낙하산 손잡이 위치를 철저히 확인해야 한다고 강조했다. 또 법적 의무 사항은 아니지만 비상 상황에 대비해 후크 나이프를 휴대하는 것이 생명을 구할 수 있다고 밝혔다.

‘눈폭탄’에도 배달…대기 중 매장 앞 눈까지 치웠다

배달할 피자를 받으러 온 배달 기사가 피자 가게 앞에 쌓인 눈을 직접 쓸어서 치운 영상이 온라인에서 화제가 되고 있다.

서울 강남구 테헤란로에 있는 한 프랜차이즈 피자가게는 지난 7일 소셜미디어(SNS) 계정에 “널리 널리 알려달라”면서 한 배달기사의 선행 모습이 담긴 영상을 올렸다.

영상을 보면 헬맷을 착용한 한 배달 기사가 피자를 포장하기 위해 기다리는 동안 가게 계단에 켜켜이 쌓인 눈을 빗자루로 치웠다. 매장 앞 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 영상으로 기사는 약 13분 동안 눈을 정리하며 주변을 깨끗하게 만들었다.

업주는 “세상에, 며칠 전 갑작스레 대설 온 날. 우리 피자 포장해가신 기사님, 포장 기다리시는 동안 가게 앞을 빗자루로 10분 넘게 다 쓸고 가셨다”면서 “피자를 무료로 드리겠다고 하니 거절(했고). 서비스로 이것저것 넣어드리니 거절(했다)”이라고 전했다. 이어 “기사님 건강하시고 안전 운전하세요. 정말 감사합니다”라고 덧붙였다.

해당 영상에는 3만 개의 ‘좋아요’가 달렸다.

업주는 당시 ‘왜 눈을 치우지 않았는 지’ 묻는 댓글에 “당일은 대폭설이었고, 저 영상 직전에 7번 치웠다”고 답했다. 그는 “모든 배달기사님들 일찍 퇴근했거나 배차 지연이었고, 주문이 밀리고 클레임 전화가 빗발 쳤다. 저도 직접 배달 다녀온 터여서 순식간에 눈이 쌓인 걸 보지 못했다”고 설명했다. 이어 “기사님 돌아오실 거라 믿고 반강제로 보답드릴 것”이라고 재차 배달기사에게 감사함을 표현했다.

영상을 본 누리꾼들은 “추운 날씨에 본인도 힘드셨을 텐데 마음이 너무 따뜻하다”, “정말 존경스럽다”, “영상 보니 나까지 따뜻해진다”, “복 많이 받으시길 바란다” 등의 반응을 보였다.

“천 번은 돌려봤다”…쓰레기 무단투기 후 ‘빙그르르’ 춤까지

영국 에식스주 사우스엔드온시에서 공룡 코스튬으로 변장한 주민이 쓰레기를 무단 투기하는 뻔뻔한 장면이 포착돼 화제가 되고 있다.

최근 영국 ITV와 BBC 등 현지 언론에 따르면 해당 장면은 지난 2일(현지시간) 오후 9시 30분쯤 사우스엔드온시 주택가에서 발생했다.

이웃집 CCTV에 녹화된 영상에는 공룡 복장을 한 누군가가 도로를 뒤뚱거리며 건너고는, 주변을 두리번거리며 아무도 없는 것을 확인하고는 들고 온 검은 봉투 두 개를 쓰레기통 부근에 투척한 뒤 달아나는 모습이 담겼다. 쓰레기를 무단으로 투기하고 유유히 떠나는 투기범은 가볍게 종종걸음을 치면서 가로등을 붙잡고 한 바퀴 회전하 여유까지 보였다.

해당 영상은 페이스북 지역 커뮤니티 페이지에 공유된 뒤 빠르게 확산됐다. 이웃 주민은 “영상을 수천 번 돌려봤다”면서, “불법 투기자의 특유의 과한 몸짓이 CCTV촬영 사실을 알고 있었다는 증거”라고 추측했다. 이 주민이 불법 투기된 봉투를 확인한 결과 내부에는 플라스틱과 비교적 깨끗한 쓰레기가 들어 있었다고 한다.

사우스엔드온시 시청은 아직 공식 신고가 접수되지 않아 조사를 진행하지 않고 있다고 밝혔다. 이 지역에서는 지난 10월부터 재활용 강화를 위해 쓰레기 수거 방식이 변경됐는데, 기존 쓰레기 봉투 대신 전용 수거통이 도입되면서 일부 주민들의 불만이 이어지고 있다. 쓰레기를 불법 투기할 경우 최소 400파운드(약 78만 원)의 과태료, 심각한 경우 최대 5만 파운드(약 9000만 원) 벌금이 부과된다.

이 지역의 리디아 하이드 의원은 이번 사건에 대해 “공룡이든 아니든, 귀엽다고 해서 불법 투기가 정당화될 수 없다”며 “쓰레기를 버리는 행위는 공룡처럼 멸종해야 한다”고 경고했다.